[인사] 국가데이터처

◇과장급 전보 ▲소득통계과장 최필근 ▲산업통계과장 이현정 ▲기업통계팀장 홍현정 ▲표본과장 정선경 ▲국가데이터인재개발원 교육운영과장 최종희 ▲호남지방데이터청 조사지원과장 서병우 ▲호남지방데이터청 경제조사과장 문승태 ▲호남지방데이터청 농어업조사과장 강정희 ▲동남지방데이터청 경제조사과장 정규승 ▲동남지방데이터청 사회조사과장 장수안 ▲충청지방데이터청 경제조사과장 이동근 ▲충청지방데이터청 사회조사과장 이희정
wideopen@newspim.com
◇과장급 전보 ▲소득통계과장 최필근 ▲산업통계과장 이현정 ▲기업통계팀장 홍현정 ▲표본과장 정선경 ▲국가데이터인재개발원 교육운영과장 최종희 ▲호남지방데이터청 조사지원과장 서병우 ▲호남지방데이터청 경제조사과장 문승태 ▲호남지방데이터청 농어업조사과장 강정희 ▲동남지방데이터청 경제조사과장 정규승 ▲동남지방데이터청 사회조사과장 장수안 ▲충청지방데이터청 경제조사과장 이동근 ▲충청지방데이터청 사회조사과장 이희정
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S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적