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SKT, 에이닷 기능 확대...고객센터 통화 대기·일정 관리까지 맡는다

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AI 핵심 요약

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  • SK텔레콤이 30일 AI 서비스 에이닷을 업데이트해 통화·문자·일정 관리 기능을 확대했다
  • 에이전트콜은 사업체 통화 혼잡도 안내와 실시간 자막, 장기 대기 시 AI 대기 유지 기능을 제공한다
  • AI 메시지·할일 기능은 문자에서 일정·쿠폰 등 핵심 정보를 추출해 캘린더와 체크리스트로 연동한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

고객센터 통화 시 AI가 실시간 자막 제공

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SK텔레콤이 AI 서비스 '에이닷'의 기능을 확대했다. 고객센터 통화 대기부터 문자메시지 정보 추출, 일정 관리까지 AI가 지원하는 새로운 기능들이 추가됐다.

'에이전트콜' 기능은 고객센터나 음식점 등 등록된 사업체 번호로 전화할 때 AI가 상담원 연결을 돕는다. 이용자가 전화를 걸면 에이닷이 최근 30일 통화량을 바탕으로 해당 시간대의 혼잡도를 '많음', '보통', '적음' 3단계로 표시한다.

SK텔레콤이 AI 서비스 '에이닷'의 기능을 확대했다. 고객센터 통화 대기부터 문자메시지 정보 추출, 일정 관리까지 AI가 지원하는 새로운 기능들이 추가됐다. [사진= SK텔레콤]

통화가 연결되면 AI가 실시간 자막으로 통화 내용을 보여주고 ARS 안내는 화면의 버튼으로 제공된다. 상담원 대기가 길어지면 'AI에게 맡기기'를 선택해 AI가 대기를 계속하도록 할 수 있으며 상담원이 연결되면 알림을 받아 통화로 복귀할 수 있다.

'AI 메시지' 기능도 확장됐다. 기존에는 스팸·피싱 의심 문자에 주의 표시를 붙이는 수준이었으나 이제는 받은 문자의 핵심 내용을 요약하고 필요한 다음 행동까지 제안한다.

예약 문자에서는 일정·위치·링크를, 쿠폰 문자에서는 유효기간·쿠폰번호 등을 자동으로 추출해 캘린더 등록이나 링크 접속으로 연결해준다.

추출된 정보는 에이닷 앱의 일정 기능과 연동되며 필요한 시점에 알림으로도 확인할 수 있다. 이 기능에는 구글의 온디바이스 AI 기술인 LiteRT가 활용됐다.

에이닷 홈 화면에는 새로운 '할일' 탭이 신설됐다. 통화와 문자 내용을 바탕으로 할 일을 자동 등록하고 입력한 할 일에 대해 AI 체크리스트 등 다음 행동을 추천한다.

통화 요약에서 장보기, 전화하기, 서류 제출 등 후속 조치가 필요한 내용이 확인되면 자동으로 '할일'에 등록된다.

이용자가 직접 할 일을 입력하면 AI가 체크리스트를 생성해주는데 '이사 준비하기'를 입력하면 포장 물품 목록 작성, 포장재 준비, 중요 서류 보관 등을 제안한다.

'에이전트콜'과 'AI 메시지' 기능은 에이닷 앱(iOS) 또는 에이닷 전화 앱(안드로이드)의 '전화 > 설정' 메뉴에서 활성화할 수 있다. 최초 1회 AI 엔진을 내려받으면 사용 가능하며 기능을 끄면 엔진도 함께 삭제된다.

'에이전트콜'은 안드로이드의 경우 에이닷 전화 앱이 사전 설치된 갤럭시 S24, 갤럭시 Z 플립6, 갤럭시 Z 폴드6 이상 단말에서 지원되고,

'AI 메시지'는 안드로이드 14 이상, RAM 8GB 이상 단말에서 작동한다. iOS의 경우 두 기능 모두 iOS 18 이상이 설치된 아이폰 15 프로 이상 단말에서 사용할 수 있다.

김지훈 SKT AI사업본부장은 "이번 업데이트는 에이닷이 고객의 일상 속 정보를 더 능동적으로 확인하고 필요한 순간에 도움을 제공하는 AI 서비스로 고도화되고 있다는 점에서 의미가 있다"며 "앞으로도 에이닷을 일상에 편리함을 더하는 '모두의 AI' 서비스로 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.

origin@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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