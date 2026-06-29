무안연꽃축제 3일간 10만명 방문...여름축제 입지 강화

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물놀이·농특산물 판매·체험·공연 흥행

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 무안군은 지난 26일부터 28일까지 일로읍 회산백련지에서 열린 '제29회 무안연꽃축제'가 관광객과 군민 참여 속에 성황리에 폐막했다고 29일 밝혔다.

'여름이 켜지는 순간, 무안에서'를 주제로 열린 이번 축제는 자연경관을 배경으로 공연·체험·물놀이·농특산물 판매를 결합한 프로그램으로 운영됐다. 행사 기간 관람객은 3일간 약 10만 명이 방문한 것으로 집계됐다.

제29회 무안연꽃축제. [사진=조은정 기자] 2026.06.29 ej7648@newspim.com

개막공연과 한여름밤 콘서트, 군민가요제 등 무대행사가 호응을 얻었으며 이찬원·전유진·안성훈 등이 출연해 현장 분위기를 끌어올렸다.

연잎빙수 만들기, 연빛등 띄우기, 양파낚시 체험 등 참여형 프로그램과 분청사기 물레체험, 오카리나 만들기 등도 가족 단위 방문객의 발길을 모았다.

물놀이장 '워터樂 페스티벌'은 버블파티와 물총놀이로 운영돼 어린이 방문객에게 인기를 끌었고 농특산물 판매장에서는 무안 양파 등 지역 농산물 소비가 이어지며 지역경제에도 보탬이 됐다. 대형 연꽃 조형물과 포토존, 수국·해바라기 경관도 관람 요소를 더했다.

제29회 무안연꽃축제. [사진=조은정 기자] 2026.06.29 ej7648@newspim.com

김산 군수는 "생태와 문화가 어우러진 축제로 발전할 수 있도록 다양한 콘텐츠를 마련하겠다"고 말했다.

박문재 축제추진위원장은 "운영 성과를 바탕으로 내실을 강화하겠다"고 밝혔다.

회산백련지 연꽃은 7월부터 8월까지 개화가 이어지며 축제 기간 조성된 포토존과 야간 경관조명은 이후에도 관광객을 맞이할 예정이다.

ej7648@newspim.com