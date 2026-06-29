'AI' 통계혁신 합심...국가데이터처, 카자흐 통계청과 협력 강화

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카자흐 통계청·ADB 관계자 대전 방문연수

9월 한-중앙아시아 정상회의 전 협력 확대

통계 현대화·AI 기반 통계 생산 경험 공유

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 국가데이터처가 카자흐스탄 통계청과 아시아개발은행(ADB) 관계자를 대상으로 방문연수를 실시한다. 오는 9월 한국에서 열리는 제1차 한-중앙아시아 정상회의를 앞두고 중앙아시아 지역과 데이터·통계 협력을 강화하기 위한 취지다.

국가데이터처는 다음달 2일까지 정부대전청사에서 카자흐스탄 통계청과 ADB 관계자를 대상으로 방문연수를 실시한다고 29일 밝혔다.

이번 방문 연수는 오는 9월 16일부터 17일까지 한국에서 개최되는 제1차 한-중앙아시아 정상회의를 앞두고 추진되는 협력 프로그램으로 카자흐스탄 통계 현대화와 중앙아시아 지역의 데이터·통계 협력 네트워크 확대를 위해 마련됐다.

안형준 국가데이터처장과 카자흐스탄 통계청 대표단, 아시아개발은행 참가자들이 29일 정부대전청사에서 기념 촬영을 하고 있다 [사진=국가데이터처] 2026.06.29 jongwon3454@newspim.com

연수단에는 굴미라 카라우로바(Gulmira Karaulova) 카자흐스탄 통계청 부청장과 마힌탄 조셉 마리아싱함(Mahinthan Joseph Mariasingham) ADB 수석통계학자, 카자흐스탄 통계청 관계자 등 총 11명이 참석한다.

연수 프로그램은 통계지리정보서비스와 마이크로데이터 통합서비스 소개, 빅데이터 활용 통계 생산 사례, 통계데이터센터 운영 현황, 통계등록부 구축 경험, 인공지능(AI) 활용 통계 혁신 사례 등을 중심으로 진행된다.

연수단은 스마트조사센터, 충청지방통계청, 통계인재개발원도 방문한다. 이를 통해 디지털 기반 조사체계와 지역 통계행정 운영 현황, 통계 전문인력 양성 체계 등을 공유할 예정이다.

마힌탄 조셉 마리아싱함 ADB 수석통계학자는 "한국은 데이터와 통계를 활용한 혁신 분야에서 국제적으로 주목받는 모범 사례를 보유하고 있다"며 "이번 연수가 카자흐스탄을 비롯한 아시아 국가들의 통계 역량 강화에 도움이 되기를 기대한다"고 밝혔다.

굴미라 카라우로바 부청장은 "한국의 행정자료 활용과 AI 기반 통계 생산 경험은 카자흐스탄의 통계 현대화에 중요한 참고 사례가 될 것"이라며 "이번 연수를 통해 양 기관 간 협력이 더욱 확대되기를 기대한다"고 말했다.

안형준 국가데이터처장은 "카자흐스탄은 중앙아시아의 핵심 협력국"이라며 "이번 방문연수가 양 기관 간 협력을 한 단계 발전시키는 계기가 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

이어 "오는 제1차 한-중앙아시아 정상회의를 계기로 추진 중인 업무협약(MOU)을 통해 데이터·통계 분야의 전략적 협력 관계를 더욱 공고히 하겠다"고 덧붙였다.

jongwon3454@newspim.com