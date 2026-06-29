서진시스템, 삼성SDI 북미 ESS 계약 체결

AI 핵심 요약beta
- 서진시스템은 29일 삼성SDI 미주법인과 북미 ESS용 배터리 인클로저 임가공계약을 체결했다
- 서진시스템은 7월부터 미국 인디애나 공장을 가동하며 베트남에서 인클로저를 생산해 미국으로 이송해 최종 조립한다
- 서진시스템은 베트남 생산기지와 미국 공장을 연계한 글로벌 ESS 제조 체계를 구축하고 북미 ESS 제조 사업을 확대할 계획이라고 밝혔다
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베트남 생산 후 미국서 최종 조립
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 서진시스템은 삼성SDI 미주 법인인 삼성SDI 아메리카(Samsung SDI America)와 북미 에너지저장장치(ESS)용 배터리 인클로저 임가공계약을 체결했다고 29일 밝혔다.
서진시스템은 이번 계약에 따라 오는 7월부터 미국 인디애나 공장을 가동한다. 계약 기간은 총 5년이다.
이번 계약은 베트남 생산기지와 미국 현지 공장을 연계하는 방식으로 진행된다. 서진시스템은 베트남 공장에서 ESS용 배터리 인클로저 시스템을 생산한 뒤 이를 미국 인디애나 공장으로 이송한다.
이후 서진시스템은 미국 현지에서 삼성SDI 배터리를 받아 최종 조립한다. 완성된 제품은 다시 삼성SDI에 공급하는 구조다.
미국 인디애나 공장은 서진시스템의 북미 ESS 제조 거점이다. 회사는 베트남 생산기지와 인디애나 공장을 연계해 인클로저 생산부터 ESS 완제품 최종 조립까지 이어지는 생산 체계를 운영할 계획이다.
서진시스템은 이번 계약을 통해 북미 ESS 제조 사업을 확대한다는 방침이다. 회사는 인디애나 공장이 북미 시장에서 ESS 제조 사업을 확대하는 역할을 맡게 된다고 설명했다.
서진시스템 관계자는 "이번 계약은 베트남 생산기지와 미국 현지 완제품 생산공장을 연계한 글로벌 ESS 제조 체계를 구축했다는 데 의미가 있다"며 "제조 역량과 현지 생산 기반을 바탕으로 북미 시장에서 ESS 제조 사업을 확대할 계획"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com