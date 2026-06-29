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촉법소년 연령, '3.9%' 강력범 조건부 하향 유력..."95% 소년범 보호망 더 시급"

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  • 정부가 29일 살인·강도 등 중대범죄에 한해
  • 형사미성년자 기준을 만13세 미만으로 낮추려 했다
  • 전문가들은 강력범죄 위주 논의로 대다수 비행

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

정부, 중대범죄 한정 형사미성년자 기준 만 13세 하향 검토
촉법소년 절도 비중 절반가량…4대 강력범죄는 3.9% 그쳐
전문가 "연령 하향보다 상담·치료·가족 개입 병행해야"

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 정부가 살인과 강도 등 중대한 범죄를 저지른 촉법소년에 한해 형사미성년자 기준을 낮추는 방안을 추진하면서 정책 논의가 일부 강력범죄에 쏠렸다는 지적이 나온다. 엄벌 기조가 앞서면서 보호와 교육이 필요한 대다수 비행 청소년 대책은 뒤로 밀릴 수 있다는 우려다.

29일 복수의 정부 관계자들에 따르면 정부는 살인과 강도, 성범죄 등 중대한 범죄를 저지른 경우에 한해 형사미성년자 기준을 현행 만 14세 미만에서 만 13세 미만으로 낮추는 방안에 의견을 모은 것으로 전해졌다.

촉법소년 범죄 유형. [AI 일러스트=챗GPT]

이번 방안은 공론화 결과와는 다른 방향이다. 이재명 대통령 지시에 따라 성평등가족부가 운영한 '촉법소년 연령 논의를 위한 사회적 대화협의체'는 지난 3~4월 공론화를 거쳐 현행 기준을 유지해야 한다고 권고했다. 연령을 낮춘다고 범죄가 줄어든다는 근거가 충분하지 않고 낙인효과를 키울 수 있다는 이유에서다.

정부가 조건부 하향을 택한 데에는 여론도 영향을 미친 것으로 보인다. 지난 3월 한국갤럽 조사에서는 응답자의 81%가 연령 하향에 찬성했다. 다만 범죄 통계는 여론이 떠올리는 촉법소년 범죄 이미지와는 거리가 있다. 경찰청에 따르면 촉법소년 소년부 송치 건수는 2016년 6551건에서 2025년 2만1095건으로 늘었다. 그러나 절도가 전체의 절반가량을 차지했고 4대 강력범죄 비율은 3.9%였다.

전문가들은 일부 흉악사건이 사회적 관심을 끌면서 정책 논의가 강력범죄 중심으로 기울고 있다고 우려한다. 촉법소년 연령 의제를 여러 차례 논의한 경험이 있는 아동·청소년 전문가는 "촉법소년 연령 논의 때마다 연령 하향에 부정적인 의견이 늘 과반이었던 건 실제 범죄 예방 효과가 충분히 확인되지 않았기 때문"이라며 "중대범죄에 한정해 기준을 낮추더라도 재범 감소 효과와는 별도로 봐야 한다"고 선을 그었다.

그는 "촉법소년 사건이 늘어난 것은 사실이지만 절도 같은 생계형 재산범죄 비중이 크다. 4대 강력범죄 3.9%에 정책 역량이 집중되면 정상적으로 성장할 잠재력이 큰 95% 이상의 소년범을 돌보지 못할 수 있다는 것"이라며 "엄벌 논의가 커질수록 정작 필요한 보호와 교육 지원은 뒷순위로 밀릴 수 있고, 소년범이 방치된 채 성인으로 성장하면 더 큰 사회병리가 발생할 수 있다"고 우려했다.

해외 사례도 연령 하향의 효과를 단정하기 어렵다는 쪽에 무게를 싣는다. 덴마크는 2010년 형사책임 최저연령을 15세에서 14세로 낮췄지만 이후 분석에서 청소년 범죄 억제 효과가 뚜렷하게 확인되지 않았다. 개정 기간 14세 청소년의 신고 범죄가 늘었고 기존 전력이 있는 청소년에게서 증가 흐름이 두드러진 것으로 분석됐다. 덴마크는 2012년 형사책임연령을 다시 15세로 되돌렸다.

소년사법 체계가 추가 사건을 감당할 수 있는지도 쟁점이다. 소년범 사건 의뢰 경험이 많은 한 변호사는 "연령 기준이 내려가면 수사기관과 법원이 이를 감당할 인력과 소년 사건 특성에 맞는 판례 연구, 실무 기준이 충분히 마련돼 있는지 먼저 점검해야 한다"며 "연령 하향에 필수불가결한 추가 보호시설과 수용공간, 치료·상담 인력, 예산과 부지 확보 방안까지 같이 나와야 한다"고 짚었다. 

그러면서 "소년 사건에서 만나는 청소년들은 가정 내 폭력이나 방임, 학교 부적응, 또래관계 갈등을 함께 안고 있는 경우가 적지 않다"며 "처벌 범위를 넓히는 것만으로는 재범을 막기 어렵고 성인과 같은 단순 수용보다 가족 참여와 상담 치료가 병행돼야 한다"고 설명했다. 정책 효과를 높이려면 소년사법 체계 개편도 병행돼야 한다는 제언이다. 상당수 비행 청소년이 취약한 환경에서 성장하는 만큼 부모교육과 가족 지원, 정신건강 치료, 보호관찰 강화 등을 같이 추진해야 한다는 것이다.

이에 따라 정부가 조건부 연령 하향을 확정할 경우 향후 논의는 '중대한 범죄'의 범위를 어디까지 정할지와 함께 대다수 비행 청소년의 재범을 막을 보호·교화 체계를 어떻게 보완할지에 집중될 것으로 보인다. 법무부는 제21대 국회에서 발의된 촉법소년 관련 형법 개정안을 참고할 예정인 것으로 전해졌다. 이들 법안은 살인, 강도, 강간·추행 등 성범죄, 집단폭행 등을 중대한 범죄로 규정했다.

jane94@newspim.com

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李대통령 지지율 46.5% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 6주 연속 하락해 46.5%를 기록했다는 여론조사 결과가 29일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 6월 4주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 22∼26일 조사)을 살펴보면 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 46.5%로 지난주보다 0.2%포인트(p) 하락했다. 6월 4주차 주간집계 이재명 대통령 국정수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.5%로 역시 지난주보다 0.2%p 하락했다. '잘 모름' 응답은 4%다. 리얼미터는 "중앙선거관리위원회 투표지 부실 관리 사태가 장기화하는 가운데, 민생경제에 대한 불신이 확대된 데다 검찰 보완수사권 폐지 방침과 호남 반도체 투자 논란을 둘러싼 여야 정치 공방까지 겹치면서 지지율 하락세가 지속됐다"고 분석했다. 정당 지지도 조사(25∼26일 조사)에서는 더불어민주당이 지난주보다 0.9%p 오른 41%, 국민의힘이 0.3%p 내린 42%를 기록했다. 6월 4주차 주간집계 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 리얼미터는 "민주당은 호남 반도체 클러스터 투자 이슈가 광주 전라와 40대 지지층 결집으로 이어지며 지지율 상승을 견인했다"고 분석했다. 지역별로 보면 광주·전라에서 9.2%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 6.8%p 올랐다.  국민의힘에 대해서는 "장동혁 대표 거취를 둘러싼 당내 갈등이 지속되면서 서울·충청권과 중도층에서 지지 이탈이 발생했다"면서도 "보수층과 영남권 핵심 지지층의 결집으로 소폭 하락에 그친 것으로 보인다"고 해석했다. 지역별로는  인천·경기에서 3.4%p, 부산·울산·경남에서 3.5%p, 대구·경북에서 3.9%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 10.0%p, 광주·전라에서 8.9%p, 서울에서 6.7%p 내렸다.  이어 조국혁신당 3.7%, 개혁신당 2.8%, 진보당 1.5%로 집계됐다. 기타 정당은 2.1%, 무당층은 6.9%다. 두 조사는 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-06-29 08:41
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"미·이란, 상호 공격 중단 합의" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국과 이란이 상호 군사 공격을 중단하기로 합의하고, 호르무즈 해협 통항 문제를 논의하기 위해 이번 주 카타르에서 고위급 회담을 개최하기로 했다. 28일(현지시각) 미국 인터넷 매체 악시오스는 미국의 한 고위 당국자를 인용, 양국이 모든 군사 행동을 중단하기로 합의했으며, 30일 카타르 수도 도하에서 실무 협상을 이어갈 예정이라고 보도했다. 이번 합의는 휴전 체결 이후 불과 11일 만에 양측이 다시 공습을 주고받으며 긴장이 고조된 가운데 나온 것이다. 특히 도널드 트럼프 미국 대통령이 필요할 경우 군사작전을 재개해 "끝까지 마무리하겠다(complete the job)"고 경고하면서 중동 정세는 다시 불안정한 모습을 보였다. 최근 충돌은 전쟁 종식을 위해 체결된 양해각서(MOU)의 해석 차이에서 비롯된 것으로 전해졌다. 핵심 쟁점은 세계 원유 수송의 핵심 길목인 호르무즈 해협의 통항 관리 방식이었다. ◆ 호르무즈 통항 정상화 논의…핫라인 구축도 추진 미국 고위 당국자는 악시오스에 "모든 군사적 행동(kinetic activity)을 중단하기로 결정했다"고 밝혔다. 또 다른 당국자는 "당분간 양측 모두 추가 군사 행동을 자제할 것"이라며 "민간 선박들은 호르무즈 해협을 자유롭게 통항할 수 있을 것"이라고 설명했다. 협상 내용을 잘 아는 또 다른 소식통 역시 이번 주 회담 개최 사실을 확인했다. 양측이 합의한 MOU에 따르면 이란은 상선들의 안전한 통항을 보장하기 위해 최선의 노력을 기울이기로 했으며, 이에 상응해 미국은 이란 항만에 대한 봉쇄 조치를 해제했다. 지난주 스위스에서 열린 협상에서는 JD 밴스 미국 부통령이 이끄는 대표단이 이란과 미국 군 및 이슬람혁명수비대(IRGC) 간 직통 연락망(핫라인)을 구축하기로 합의했다. 해당 핫라인은 호르무즈 해협을 통과하는 선박 운항을 실시간으로 조율하기 위한 장치다. 다만 지난 주말 기준으로도 핫라인은 아직 가동되지 않았으며, 이란은 다시 선박들이 자국과 운항 일정을 조율해야 한다고 주장하면서 긴장이 재차 고조된 바 있다. 당초 이번 회담은 스위스에서 이란 핵 프로그램을 논의하기 위해 예정됐으나, 최근 군사적 긴장이 격화되면서 장소가 카타르로 변경됐고 의제 역시 호르무즈 해협 문제로 옮겨진 것으로 알려졌다. 미국 측에서는 기술협상팀을 이끄는 닉 스튜어트가 참석할 것으로 예상된다. 백악관은 이번 회담과 관련한 논평 요청에 즉각 응답하지 않았다. ◆ 이란 외무, 호르무즈 배타적 통제권 주장… 트럼프 위협 일축 앞서 아바스 아라그치 이란 외무장관은 현지시간 28일 이라크 바그다드에서 열린 이라크 외무장관과의 공동 기자회견에서 호르무즈 해협에 대한 배타적이고 전면적인 통제권이 자국에 있다고 주장하며, 미국의 어떤 위협에도 굴하지 않을 것이라고 밝혔다. 워싱턴포스트 등에 따르면 아라그치 장관은 "호르무즈 해협의 관리와 해상 교통의 완전한 복구는 이란의 관할(책임) 하에 있다"며 "다른 어떤 국가나 단체도 이 문제에 대한 책임이나 권한을 갖고 있지 않다"고 강조했다.  이어 "기존 합의와 상충되는 개입이나 새로운 체제를 만들려는 시도는 상황을 더 복잡하게 만들고, 해협의 정상화 복귀를 지연시키는 한편 긴장을 고조시킬 뿐"이라고 말했다 미국 성조기와 이란 국기. [사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-06-29 05:44

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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