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촉법소년 연령 조건부 하향 추진…"중대범죄 기준 명확화·교화 체계 병행 필요"

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  • 정부가 29일 강력범죄 촉법소년에 한해 형사책임을 인정하는 제도 개편을 추진했다
  • 법조계는 선택적 연령 하향을 평가하면서도 중대범죄 기준 명확화와 보호처분 전반 정비를 주문했다
  • 전문가와 법원은 처벌 강화보다 교화·예방 시스템과 시설·인력·예산 확충이 선행돼야 한다고 지적했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

강력범죄 대응 필요하지만 대상은 최소화…법조계 "중대범죄 기준부터 명확히"
처벌보다 재범 방지가 핵심…전문가들 "교화·예방 시스템 구축해야"
현장은 이미 한계…법원 "시설·인력·예산 뒷받침돼야 제도 작동"

[서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 정부가 강력범죄를 저지른 촉법소년에 한해 형사책임을 인정하는 방향으로 제도 개편을 추진한다. 촉법소년 연령을 전면적으로 낮추기 보다는 살인·강도·성범죄 등 중대범죄에 한해 예외적으로 형사처벌을 허용하는 절충안이다.

29일 정부와 국회 등에 따르면 성평등가족부와 법무부는 중대한 범죄를 저지른 경우에 한해 촉법소년 연령 기준을 현행 만 14세 미만에서 만 13세 미만으로 조정하는 방안에 의견을 모았다. 관련 권고안은 이르면 30일 국무회의에 보고될 예정이다.

◆ 강력 범죄 대응 필요하지만...법조계 "중대 범죄 기준부터 명확히"

법조계는 국민 법 감정과 강력 범죄에 대한 사회적 우려를 고려하면 선택적 하향은 현실적인 절충안이 될 수 있다고 평가했다. 다만 형사 처벌 대상을 어디까지 인정할 것인지가 불명확하면 제도의 취지가 퇴색할 수 있는 만큼, 연령 조정보다 '중대 범죄'의 범위를 법률상 명확히 규정하는 작업이 선행돼야 한다고 입을 모았다.

정부가 강력범죄를 저지른 촉법소년에 한해 형사책임을 인정하는 방향으로 제도 개편을 추진한다. 촉법소년 연령을 전면 낮추는 대신 살인·강도·성범죄 등 중대한 범죄에 대해서만 예외적으로 형사처벌을 허용하는 절충안이다. 사진은 대한민국 법원을 배경으로 촉법소년의 실루엣과 판사의 법봉을 배치한 강력범죄 촉법소년 형사처벌을 상징하는 신문 기사용 AI 일러스트. [AI 일러스트=챗GPT]

김재윤 건국대 법학전문대학원 교수는 형사 처벌 대상은 생명과 신체를 직접 침해하는 극히 제한적인 범죄로 한정해야 한다고 강조했다. 김 교수는 "만약 연령을 하향한다면 살인이나 강도 살인, 강간 살인처럼 생명권을 직접 침해하는 범죄 정도만 매우 예외적으로 적용해야 한다"며 "사기 등 일반 범죄까지 확대해서는 안 된다"고 말했다.

이어 "'중대 범죄'라고만 규정해서는 안 되고 국민들이 어떤 범죄가 적용 대상인지 예측할 수 있도록 법률에 명확하게 규정해야 한다"고 강조했다.

양윤섭 법률사무소 형설 변호사는 중대범죄의 기준 설정에 대해 "특정 강력 범죄의 처벌에 관한 특례법상 특정강력범죄를 준용할지, 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법상 성폭력 범죄를 적용할지, 불법 촬영이나 딥페이크처럼 구체적인 죄명을 열거할지는 앞으로 입법 과정에서 결정될 문제"라고 말했다.

이어 양 변호사는 "연령 하향 여부뿐 아니라 보호 관찰과 소년원 송치 기간, 소년 분류 심사 절차 등 보호 처분 제도 전반에 대한 정비도 함께 논의될 것으로 보인다"며 "결국 청소년 범죄에 있어 형사 처벌과 교화 사이의 균형을 어떻게 맞출 것인지에 대한 사회적 논의가 병행돼야 한다"고 강조했다.

◆ 처벌보다 재범 방지가 핵심…전문가들 "교화 시스템부터 다시 세워야"

전문가들은 촉법소년 문제를 단순히 형사 처벌 연령을 조정하는 방식으로 해결하기는 어렵다고 입을 모았다. 처벌 수위를 높이는 것보다 범죄 예방과 재범 방지, 사회 복귀까지 이어지는 교화·교육 시스템을 함께 구축하는 것이 근본적인 대책이라는 것이다.

권일남 명지대 청소년지도학과 교수는 국민 불안과 법 감정을 고려하면 일부 강력 범죄에 대한 연령 하향 논의는 현실적으로 이해할 수 있다고 평가하면서도, 이번 논의가 중대 범죄 여부에만 초점을 맞출 경우 촉법소년 문제의 본질을 놓칠 수 있다고 지적했다.

전문가들은 촉법소년 문제를 단순히 형사 처벌 연령을 조정하는 방식으로 해결하기는 어렵다고 입을 모았다. 사진은 경찰차 [사진=뉴스핌 DB]

권 교수는 "사회적으로 공분을 일으킨 사건 가운데는 법률상 중대 범죄에 포함되지 않는 사례도 적지 않다"며 "중대 범죄만 형사 처벌 대상으로 삼는다고 해서 촉법소년 문제가 해결되는 것은 아니다"고 말했다.

이어 "촉법소년 범죄가 늘어난 것은 그동안 청소년 교화와 사회 복귀 시스템이 충분히 작동하지 못했다는 점을 보여주는 결과"라며 "소년 교도소를 늘리는 것만으로는 해결되지 않는다. 청소년지도사와 청소년 상담사, 심리 전문가 등을 교정 시설에 배치해 행동 교정과 심리 치료, 생활지도까지 함께 지원하는 종합적인 시스템을 구축해야 한다"고 강조했다.

곽준호 법무법인 청 변호사도 처벌 강화보다 예방 정책이 우선돼야 한다고 강조했다. 곽 변호사는 "우리나라에서 13~14세가 살인이나 강간 같은 강력 범죄를 저지르는 사례가 얼마나 있는지부터 객관적으로 살펴봐야 한다"며 "극히 예외적인 사례를 근거로 형사 처벌 연령을 낮추기보다 성범죄 예방 교육이나 학교폭력 예방 교육 등 사전 교육을 강화하는 것이 우선"이라고 말했다.

◆ 현장은 이미 한계…법원 "시설·인력·예산 뒷받침돼야 제도 작동"

실제 소년 사건을 담당하는 법원 실무에서도 연령 하향보다 교화 인프라 확충이 우선이라는 목소리가 나온다. 보호 처분을 결정하는 단계부터 시설 부족과 예산 한계에 부딪히고 있어 처벌 대상만 확대해서는 제도가 현장에서 제대로 작동하기 어렵다는 지적이다.

가정법원 관계자는 "소년부는 보호 처분을 결정할 때 범죄뿐 아니라 시설의 수용 가능 여부와 아이의 성향까지 모두 고려하지만, 시설 정원이 부족해 적절한 처분을 내리고도 보내지 못하는 경우가 있다"고 말했다.

이어 "보호 시설마다 교육 프로그램과 학적 인정 여부가 달라 교화 시스템도 일률적이지 않고, 심리 검사와 상담을 맡는 전문가들 역시 부족한 예산 속에서 대부분 사명감으로 참여하고 있는 실정"이라며 "시설 종사자들 역시 열악한 처우 속에서 아이들을 돌보고 있어 교화 체계 전반에 대한 투자 확대가 필요하다"고 설명했다.

그러면서 "연령만 낮춘다고 해결될 문제가 아니라 시설과 인력, 상담·치료 체계, 교육 시스템까지 함께 정비해야 제대로 된 보호 처분이 가능하다"며 "교화 인프라가 뒷받침되지 않는 상태에서 처벌 대상만 확대하면 현장의 부담만 커질 수 있다"고 강조했다.

 

pmk1459@newspim.com

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李대통령 지지율 46.5% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 6주 연속 하락해 46.5%를 기록했다는 여론조사 결과가 29일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 6월 4주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 22∼26일 조사)을 살펴보면 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 46.5%로 지난주보다 0.2%포인트(p) 하락했다. 6월 4주차 주간집계 이재명 대통령 국정수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.5%로 역시 지난주보다 0.2%p 하락했다. '잘 모름' 응답은 4%다. 리얼미터는 "중앙선거관리위원회 투표지 부실 관리 사태가 장기화하는 가운데, 민생경제에 대한 불신이 확대된 데다 검찰 보완수사권 폐지 방침과 호남 반도체 투자 논란을 둘러싼 여야 정치 공방까지 겹치면서 지지율 하락세가 지속됐다"고 분석했다. 정당 지지도 조사(25∼26일 조사)에서는 더불어민주당이 지난주보다 0.9%p 오른 41%, 국민의힘이 0.3%p 내린 42%를 기록했다. 6월 4주차 주간집계 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 리얼미터는 "민주당은 호남 반도체 클러스터 투자 이슈가 광주 전라와 40대 지지층 결집으로 이어지며 지지율 상승을 견인했다"고 분석했다. 지역별로 보면 광주·전라에서 9.2%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 6.8%p 올랐다.  국민의힘에 대해서는 "장동혁 대표 거취를 둘러싼 당내 갈등이 지속되면서 서울·충청권과 중도층에서 지지 이탈이 발생했다"면서도 "보수층과 영남권 핵심 지지층의 결집으로 소폭 하락에 그친 것으로 보인다"고 해석했다. 지역별로는  인천·경기에서 3.4%p, 부산·울산·경남에서 3.5%p, 대구·경북에서 3.9%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 10.0%p, 광주·전라에서 8.9%p, 서울에서 6.7%p 내렸다.  이어 조국혁신당 3.7%, 개혁신당 2.8%, 진보당 1.5%로 집계됐다. 기타 정당은 2.1%, 무당층은 6.9%다. 두 조사는 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-06-29 08:41
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"미·이란, 상호 공격 중단 합의" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국과 이란이 상호 군사 공격을 중단하기로 합의하고, 호르무즈 해협 통항 문제를 논의하기 위해 이번 주 카타르에서 고위급 회담을 개최하기로 했다. 28일(현지시각) 미국 인터넷 매체 악시오스는 미국의 한 고위 당국자를 인용, 양국이 모든 군사 행동을 중단하기로 합의했으며, 30일 카타르 수도 도하에서 실무 협상을 이어갈 예정이라고 보도했다. 이번 합의는 휴전 체결 이후 불과 11일 만에 양측이 다시 공습을 주고받으며 긴장이 고조된 가운데 나온 것이다. 특히 도널드 트럼프 미국 대통령이 필요할 경우 군사작전을 재개해 "끝까지 마무리하겠다(complete the job)"고 경고하면서 중동 정세는 다시 불안정한 모습을 보였다. 최근 충돌은 전쟁 종식을 위해 체결된 양해각서(MOU)의 해석 차이에서 비롯된 것으로 전해졌다. 핵심 쟁점은 세계 원유 수송의 핵심 길목인 호르무즈 해협의 통항 관리 방식이었다. ◆ 호르무즈 통항 정상화 논의…핫라인 구축도 추진 미국 고위 당국자는 악시오스에 "모든 군사적 행동(kinetic activity)을 중단하기로 결정했다"고 밝혔다. 또 다른 당국자는 "당분간 양측 모두 추가 군사 행동을 자제할 것"이라며 "민간 선박들은 호르무즈 해협을 자유롭게 통항할 수 있을 것"이라고 설명했다. 협상 내용을 잘 아는 또 다른 소식통 역시 이번 주 회담 개최 사실을 확인했다. 양측이 합의한 MOU에 따르면 이란은 상선들의 안전한 통항을 보장하기 위해 최선의 노력을 기울이기로 했으며, 이에 상응해 미국은 이란 항만에 대한 봉쇄 조치를 해제했다. 지난주 스위스에서 열린 협상에서는 JD 밴스 미국 부통령이 이끄는 대표단이 이란과 미국 군 및 이슬람혁명수비대(IRGC) 간 직통 연락망(핫라인)을 구축하기로 합의했다. 해당 핫라인은 호르무즈 해협을 통과하는 선박 운항을 실시간으로 조율하기 위한 장치다. 다만 지난 주말 기준으로도 핫라인은 아직 가동되지 않았으며, 이란은 다시 선박들이 자국과 운항 일정을 조율해야 한다고 주장하면서 긴장이 재차 고조된 바 있다. 당초 이번 회담은 스위스에서 이란 핵 프로그램을 논의하기 위해 예정됐으나, 최근 군사적 긴장이 격화되면서 장소가 카타르로 변경됐고 의제 역시 호르무즈 해협 문제로 옮겨진 것으로 알려졌다. 미국 측에서는 기술협상팀을 이끄는 닉 스튜어트가 참석할 것으로 예상된다. 백악관은 이번 회담과 관련한 논평 요청에 즉각 응답하지 않았다. ◆ 이란 외무, 호르무즈 배타적 통제권 주장… 트럼프 위협 일축 앞서 아바스 아라그치 이란 외무장관은 현지시간 28일 이라크 바그다드에서 열린 이라크 외무장관과의 공동 기자회견에서 호르무즈 해협에 대한 배타적이고 전면적인 통제권이 자국에 있다고 주장하며, 미국의 어떤 위협에도 굴하지 않을 것이라고 밝혔다. 워싱턴포스트 등에 따르면 아라그치 장관은 "호르무즈 해협의 관리와 해상 교통의 완전한 복구는 이란의 관할(책임) 하에 있다"며 "다른 어떤 국가나 단체도 이 문제에 대한 책임이나 권한을 갖고 있지 않다"고 강조했다.  이어 "기존 합의와 상충되는 개입이나 새로운 체제를 만들려는 시도는 상황을 더 복잡하게 만들고, 해협의 정상화 복귀를 지연시키는 한편 긴장을 고조시킬 뿐"이라고 말했다 미국 성조기와 이란 국기. [사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-06-29 05:44

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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