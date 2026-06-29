노동부, '7명 사상' 한화에어로 대전사업장 특별감독 착수

AI 핵심 요약beta
- 대전지방고용노동청이 29일 한화에어로스페이스 대전사업장 화재·폭발 예방 특별감독을 실시했다.
- 노동감독관과 안전보건공단 관계자 총 43명이 투입돼 핵심 안전조치 이행 여부와 산업안전보건법 준수 실태를 점검했다.
- 노동부는 군용화약류 42개 취급 사업장 합동 안전점검을 병행하며 유사 사고 재발 방지를 위해 전 사업장 안전관리 실태를 철저히 확인하겠다고 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 대전지방고용노동청이 한화에어로스페이스 대전사업장에 대한 화재·폭발 사고예방 특별감독을 29일 실시한다. 해당 사업장에서는 지난 1일 화재·폭발로 5명의 사망자와 2명의 부상자가 발생했다.
이날 고용노동부에 따르면 특별감독에는 노동감독관 21명, 한국산업안전보건공단 관계자 22명이 투입돼 사업장 내 모든 공실 대상으로 안전관리 실태를 확인한다.
특별감독은 하나의 사업장에서 동시에 2명 이상 사망한 경우 이뤄진다.
이번 감독 주제는 화재·폭발 예방을 위한 핵심 안전조치 이행 여부다. 노동부는 사업장 내 전반적인 안전관리 수준과 산업안전보건법 준수 여부도 확인한다. 근로자대표 등 현장 노동자와 면담을 진행해 산업안전 취약요인도 점검한다.
노동부는 방위사업청·소방청·국방과학연구소·안전보건공단이 참여하는 합동 점검반을 통해 전국 42개 군용화약류 취급 사업장에서 안전점검도 진행하고 있다.
마성균 대전지방고용노동청장은 "산업재해 예방에 대한 경각심을 높이고, 유사 사고가 반복되지 않도록 전 사업장의 안전관리 실태를 철저히 확인할 것"이라고 밝혔다.
sheep@newspim.com