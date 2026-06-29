진안군, 민선9기 군정 비전 확정…기본사회 실현 전략

AI 핵심 요약beta
- 진안군이 29일 민선9기 군정 비전으로 모두가 행복한 기본사회 진안을 확정했다
- 진안군은 농어촌 기본소득 성과 토대로 기본사회 실현과 군민 주거·생활 보장을 추진한다
- 군은 기본사회 구축·선진농업·민생경제·치유·교육·소통행정 6대 지표로 지속가능한 발전을 이끌 계획이다
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[진안=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 진안군이 민선9기 군정 비전으로 '모두가 행복한 기본사회 진안'을 확정했다고 29일 밝혔다.
진안군은 농어촌 기본소득 시범사업 지역 선정 성과를 바탕으로 지역 자원이 선순환하는 구조를 구축하고 군민 모두가 기본적인 생활과 주거를 보장받는 기본사회 실현에 중점을 두겠다는 방침이다.
이번 비전은 군민 행복을 최우선 가치로 설정하고 진안형 기본사회를 구현하기 위한 정책 방향을 담고 있다.
군은 이를 실현하기 위한 6대 지표도 마련했다. 주요 지표는 모두가 누리는 기본사회 구축과 선진농업 실현 민생경제 상생 발전 건강 치유도시 조성 교육도시 육성 소통행정 강화 등이다.
민선9기 진안군은 이러한 지표를 기반으로 기본사회 실현과 지역경제 활성화 선진농업 추진 치유도시 조성 및 군민과의 소통 행정을 중점적으로 추진할 계획이다.
진안군 관계자는 "군민 모두가 체감할 수 있는 기본사회를 실현하는 것이 핵심 목표"라며 "지역 특성에 맞는 정책을 통해 지속가능한 진안 발전을 이끌겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com