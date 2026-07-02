KT, 50만원대 실속형 AI 폰 갤럭시 점프 5 출시

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갤럭시 A27-5G 모델 기반...온누리 상품권 페이백 가능

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = KT가 오는 3일 전국 매장과 공식 온라인몰 KT닷컴에서 KT 전용 단말 삼성전자 '갤럭시 점프5'를 출시한다.

갤럭시 점프5는 KT 전용 단말 '갤럭시 점프' 시리즈의 다섯 번째 모델이다. 삼성전자 갤럭시 A27-5G 모델을 기반으로 KT가 국내 단독 도입했다. 앞선 점프 시리즈는 갤럭시 M시리즈 기반이었으나 이번에는 A시리즈 기반으로 업그레이드됐다.

KT가 오는 3일 전국 매장과 공식 온라인몰 KT닷컴에서 KT 전용 단말 삼성전자 '갤럭시 점프5'를 출시한다. [사진= KT]

색상은 블랙, 라이트 그린, 라이트 핑크 3종으로 출시되며 출고가는 54만5600원이다. 7월 5일까지 개통한 고객이라면 '삼성전자 감사 페스티벌'의 일환으로 최대 10만7000원 상당의 디지털 온누리상품권 페이백을 받을 수 있다.

KT는 지난해 출시한 갤럭시 점프4에서 점프 시리즈 최초로 '서클 투 서치(Circle to Search)' 등 갤럭시 AI 기능을 도입했다.

이번 갤럭시 점프5는 갤럭시 A시리즈 전용 AI 기능인 '어썸 인텔리전스(Awesome Intelligence)'가 추가됐다.

이외에도 갤럭시 점프5는 ▲화면에 동그라미를 그리면 검색 결과를 바로 보여주는 '서클 투 서치' ▲사진 속 불필요한 요소를 자연스럽게 지워주는 '지우개' ▲음성·통화 녹음 내용 텍스트 변환 및 번역 등 다양한 AI 기능을 탑재했다.

갤럭시 점프5는 6.7인치 대화면에 펀치홀 디자인을 적용해 몰입감 있는 화면을 구현했다. 카메라 성능은 5000만 화소로 영상 시청, 모바일 게임, 일상 촬영 등 폭 넓은 사용 환경에서 만족스러운 경험을 선사한다.

갤럭시 점프5 구매 고객 선착순 1만 명에게는 국내 최대 독서 플랫폼 '밀리의 서재' 3개월 구독권과 캐릭터 컬래버레이션 보조배터리 패키지가 제공된다. 다만 사은품 제공 여부는 대리점별로 상이할 수 있다.

이외에도 KT 공식 온라인몰 KT닷컴에서 갤럭시 점프5를 개통하는 고객이라면 누구나 KT Shop 휴대폰 쿠폰 5만원 권과 요금 월 정액의 7%를 24개월간 할인 받을 수 있다.

사전예약 고객을 위한 혜택도 마련했다. KT는 KT닷컴 사전예약 구매 고객 선착순 500명에게 갤럭시 버즈3 FE를 증정하고 사전예약 고객 전원에게 가입 요금에 따라 최대 5만원까지 카카오페이 포인트를 지급한다.

갤럭시 점프5 KT 닷컴 단독 사전예약은 7월 3일 오전 8시 59분까지 진행된다.

갤럭시 점프5를 안심하고 사용할 수 있는 '365 폰케어'도 있다. 365 폰케어에는 단말·세컨드 디바이스 파손 보장, 피싱·해킹 피해 보상, 휴대전화 교체 및 파손 수리 대행 등이 포함된다.

기본 월 이용료 5900원이며, 스페셜 이상 요금제 가입 고객은 멤버십 할인으로 월 3800원에 이용할 수 있다. 8월 31일까지 가입하는 고객에게는 여행자보험이 무료 제공된다.

손정엽 KT 디바이스사업본부장 상무는 "새롭게 출시하는 갤럭시 점프5는 합리적인 가격에 갤럭시만의 특별한 AI 경험과 대화면·고화소 카메라 기능까지 모두 담아낸 제품이다. 갤럭시의 AI 기능을 부담 없이 사용하고 싶은 고객은 물론, 학생·시니어 등 실속형 수요층에게 만족스러운 선택지"라며 "앞으로도 고객 선택의 폭을 넓히고 차별화된 통신·모바일 경험을 선사하기 위해 노력하겠다"고 말했다.

origin@newspim.com