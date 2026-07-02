대신자산신탁, 분당 양지마을 시행자 신청

AI 핵심 요약beta
- 대신자산신탁은 2일 분당 양지마을 통합재건축 사업시행자 지정을 신청했다
- 양지마을은 4392세대 규모 분당선 수내역 인근 대단지다
- 재건축 후 최고 37층 6839세대로 확대하며 신탁방식 경험으로 사업 지원할 계획이다
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4392세대 단지, 최고 37층·6839세대 재건축 추진
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 대신증권 계열사 대신자산신탁이 경기도 성남시 분당구 양지마을 통합재건축사업의 사업시행자 지정 신청을 완료했다.
대신자산신탁은 양지마을 통합재건축사업 사업시행자 지정 신청을 마쳤다고 2일 밝혔다.
이번 신청은 지난 6월 주민설명회 이후 사업시행자 지정 동의서 징구를 시작한 지 10일 만에 이뤄졌다. 대신자산신탁은 사업시행자로 지정되면 정비사업위원회 구성과 시공사 선정 등 후속 절차를 진행할 예정이다.
양지마을은 분당선 수내역 인근에 위치한 분당 지역 주거단지다. 금호1·3단지, 청구2단지, 한양1·2단지와 주상복합, 상가 등을 포함해 총 4392세대로 구성돼 있다.
양지마을 통합재건축사업은 특별정비계획 기준 최고 37층, 약 6839세대 규모 대단지로 추진된다. 대신자산신탁은 분당 최대 규모 재건축 사업인 만큼 신탁방식 정비사업 경험을 활용해 사업 절차를 지원한다는 계획이다.
김송규 대신자산신탁 대표이사는 "양지마을은 분당 최대 규모 재건축 사업인 만큼 사업의 안정성과 원활한 진행이 중요하다"며 "축적된 신탁방식 정비사업 경험을 바탕으로 사업이 원활하게 추진될 수 있도록 하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com