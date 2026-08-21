ABL생명, 취약계층 아동에 '따뜻한 한끼' 나눔

AI 핵심 요약beta
- ABL생명은 20일 양천구서 아동 봉사활동을 했다
- FC영업본부 임직원 약 20명이 온기 한끼에 참여했다
- 취약계층 아동 50명에 치킨과 응원키트를 전했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = ABL생명은 지난 20일 서울 양천구 신월종합사회복지관에서 FC영업본부 임직원 약 20명이 참여한 가운데 취약계층 아동을 위한 '따뜻한 온기 한끼' 봉사활동을 진행했다고 21일 밝혔다.
이번 활동은 말복을 맞아 양천구 내 취약계층 아동 50명에게 치킨을 제공하고 건강한 여름나기를 응원하기 위해 마련됐다.
임직원들은 아동들에게 전달할 손편지를 작성하고 직접 꾸민 DIY 에코백과 여름용품을 담은 키트를 제작했다. 이후 푸드트럭을 운영해 치킨을 직접 배식하며 나눔 활동을 이어갔다.
ABL생명 관계자는 "지역사회 어린이들에게 응원과 희망을 전하고자 이번 봉사활동을 마련했다"며 "앞으로도 도움이 필요한 이웃을 위한 다양한 사회공헌 활동을 지속하겠다"고 말했다.
ABL생명은 임직원의 자발적인 나눔 참여를 독려하기 위해 매월 셋째 주 목요일을 '나눔의 날'로 정하고 어린이 보육시설 지원 등 사회공헌 활동을 진행하고 있다.
yunyun@newspim.com