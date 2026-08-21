조정식 의장, 스틸 주한미국대사 접견…"韓에 대한 깊은 애정이 큰 힘 될 것"

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美대사관 도서 700권 기증 언급에…스틸 "기증 아닌 대여" 농담도

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 조정식 국회의장은 21일 미셸 스틸 주한미국대사를 만나 한미동맹의 중요성을 재확인하고 양국 의회 간 교류를 더욱 활성화할 필요가 있다고 강조했다.

조 의장은 이날 오후 국회 의장집무실에서 스틸 대사를 접견하고 "대한민국을 대표해 스틸 대사의 한국 부임을 축하드린다"며 "미 연방 하원의원 등 미국 정계에서 많은 경륜과 역량을 발휘했고 한국에 대한 깊은 이해와 애정을 갖고 있기 때문에 앞으로 한미관계 발전에 큰 힘이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 국회사진기자단 = 조정식 국회의장이 21일 오후 서울 여의도 국회에서 미셸 스틸 주한미국대사를 접견하며 기념촬영을 하고 있다. 2026.08.21 photo@newspim.com

조 의장은 올해가 미국 건국 250주년이자 한미동맹 73주년이라는 점을 언급하며 "자유와 민주주의의 가치를 함께 지켜온 양국의 우정과 협력이 앞으로 더욱 굳건해지기를 바란다"고 했다.

한반도 문제와 관련해서는 "냉각돼 있는 한반도에 대화의 물꼬를 트고 안정적인 평화 체제를 구축하기 위한 트럼프 대통령의 의지와 결단에 깊이 공감하며 높이 평가한다"고 말했다.

조 의장은 한미 양국의 오랜 우호 관계를 보여주는 사례로 국회도서관의 역사를 소개했다.

그는 "1951년 6·25전쟁 당시 미국 대사관이 피란 국회에 도서 700권을 기증했고, 이것이 현재 국회도서관이 출발하는 중요한 계기가 됐다"며 "75년이 지난 지금 국회도서관은 국내 최대 규모의 공공자료를 갖춘 도서관으로 성장했다"고 설명했다.

이에 국회는 이날 미국 측에 감사의 뜻을 담은 감사패를 전달했다. 스틸 대사는 도서 700권과 관련해 "제가 알기로는 기증이 아니라 대여를 한 것으로 알고 있고, 다시 돌려받는 것으로 이해하고 있다"고 말해 참석자들의 웃음을 자아내기도 했다.

양측은 한미 의회 간 교류 확대 필요성에도 공감했다. 조 의장은 현재 한국 국회에서 여야 의원 161명이 참여하는 한미의원연맹이 활동하고 있으며 자신이 공동회장을 맡아왔다고 소개했다.

그러면서 "다소 아쉬운 것은 미국 의회에 미한의원연맹과 같은 마땅한 카운터파트(상대방)가 없다는 점"이라고 말했다.

특히 스틸 대사가 미 연방 하원의원 시절 한미 의회 교류에 관여했던 점을 거론하며 "앞으로 미국 의회에 미한의원연맹과 같은 그룹이 생기면 양국 관계에 더 큰 도움이 될 것"이라며 지원을 요청했다.

[서울=뉴스핌] 국회사진기자단 = 조정식 국회의장이 21일 오후 서울 여의도 국회에서 미셸 스틸 주한미국대사를 접견하고 있다. 2026.08.21 photo@newspim.com

스틸 대사는 미 의회에서 활동한 경험을 바탕으로 양국 의회 간 협력에 적극적인 역할을 하겠다는 뜻을 밝혔다.

스틸 대사는 "외교 정책과 국제 관계를 형성하는 데 의회가 얼마나 중요한 역할을 하는지 온몸으로 이해하고 있다"며 "양국 동맹이 73년이라는 오랜 역사를 가지고 있다. 동맹으로서 앞으로 함께 손잡고 협력해 나가는 것이 가장 중요하다"고 말했다.

이어 "의원으로 일한 경험이 양국 관계를 보다 심화시키고 서로 뒷받침할 뿐 아니라 한국 국회와 미국 의회가 어떻게 작동하는지 서로 이해를 깊게 할 수 있는 계기가 되기를 바란다"고 했다.

또 스틸 대사는 "(한국) 국회의원들도 거의 매년 미국을 방문했고 미국 의회에서도 의원단을 꾸려 한국에 방문을 한 것으로 알고 있다"고 설명했다.

그러면서 "미국 의회 차원에서도 소통이 무엇보다 중요한 요소라고 생각하고 여기에 일조할 수 있다면 적극 도움을 드리겠다"고 말했다.

이날 접견에는 국회 측에서 강태웅 의장비서실장, 이정희 정무수석, 이왕휘 외교수석, 장현주 공보수석, 나아정 국제국장, 김상진 외교특임대사 등이 참석했다. 미국 측에서는 스틸 대사의 배우자인 숀 스틸 변호사와 션 던컨 정무공사참사관, 새뮤얼 이 정무담당팀장이 배석했다.

chogiza@newspim.com