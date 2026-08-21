KB금융, 경남 수해 복구 성금 5억원 지원

AI 핵심 요약beta
- KB금융그룹이 21일 경남 집중호우 피해복구 성금 5억원을 전달했다.
- KB국민은행 등 계열사가 구호텐트와 급식차를 지원했다.
- 특별대출·만기연장·금리우대 등 금융지원도 시행했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB금융그룹이 집중호우로 피해를 입은 경남 지역의 복구와 이재민 지원을 위해 성금 5억원을 전달하고 구호 활동과 금융지원을 실시한다고 21일 밝혔다.
기부금은 수해 지역의 긴급 구호 및 복구 작업, 이재민 생필품 지원과 주거 안정 확보에 투입된다.
이와 함께 KB금융은 재난·재해 대응체계를 바탕으로 ▲KB국민은행 ▲KB손해보험 ▲KB국민카드 등 주요 계열사와 함께 복구 지원에 나선다.
앞서 KB국민은행은 전국재해구호협회 및 구세군과 협력해 피해지역 이재민을 위한 구호텐트와 급식차 등을 현장에 지원했다. 아울러 계열사별로 ▲특별대출 ▲만기 연장 ▲금리 우대 ▲보험료 및 카드 결제대금 유예 등 금융지원 프로그램을 운영한다.
KB국민은행은 피해 범위 내에서 특별대출을 제공한다. 가계대출은 긴급 생활안정자금으로 최대 2000만원까지, 기업대출은 최대 1.0%p 우대금리와 함께 운전자금 최대 5억원, 시설자금은 복구 소요 자금 범위 내에서 지원한다.
3개월 이내 만기가 도달하는 기존 대출은 원금 상환 없이 우대금리를 적용해 기한을 연장할 수 있으며 피해 발생일로부터 3개월 이내 원리금을 납부하면 연체이자를 면제받는다.
KB손해보험은 장기보험 고객을 대상으로 연체이자 없이 보험료 납입을 유예하고 만기 도달 대출금의 기한 연장 및 연체이자 면제 혜택을 제공한다.
KB국민카드는 신용카드 결제대금을 최대 6개월간 청구 유예하고 카드론 상환 유예를 지원하며, 피해일 이후 이용한 단·장기 카드대출 수수료를 30% 할인한다.
금융지원 대상은 행정관청이 발급한 피해사실확인서를 제출한 고객으로, 피해 발생일로부터 3개월 이내에 신청 가능하다.
KB금융 관계자는 "집중호우로 피해를 입은 주민들이 빠르게 일상으로 복귀할 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com