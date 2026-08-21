현대해상, 거제 수해복구 긴급지원…침수차 견인·보상상담

AI 핵심 요약beta
- 현대해상이 21일 거제 고현동에 수해복구 캠프를 마련했다
- 현대해상은 60여명과 견인차 12대를 투입해 침수차를 지원했다
- 현대해상은 통영에도 인력·견인차를 추가 배치할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 현대해상은 광복절 연휴 기간 900mm가 넘는 집중호우로 피해를 입은 경남 거제 고현동 일대에 '수해복구 긴급지원 캠프'를 마련하고 긴급 구호 활동에 나섰다고 21일 밝혔다.
현대해상은 자회사 현대하이카손해사정, 하이카프라자 임직원 등 60여명으로 긴급지원단을 구성하고 견인차량 12대를 투입했다.
긴급지원단은 침수 차량을 임시보관소로 이동시키는 한편 현장을 찾은 고객을 대상으로 침수 피해 관련 보상 상담과 사고 접수 등을 지원하고 있다. 현대해상은 피해 복구가 마무리될 때까지 캠프를 운영할 예정이다.
거제를 비롯한 남해안 지역은 집중호우와 만조가 겹칠 경우 침수 피해가 반복돼온 지역으로, 이번에는 이례적인 폭우로 피해가 커졌다.
임지훈 현대해상 자동차보상본부장 상무는 "침수 피해를 입은 고객들의 불편을 최소화할 수 있도록 지원하겠다"며 "신속한 사고 처리와 보험금 지급을 통해 지역사회의 피해 복구에 도움이 되도록 노력하겠다"고 말했다.
현대해상은 인근 통영 지역에도 지원 인력과 견인차량을 추가 배치해 피해 복구를 지원할 계획이다.
yunyun@newspim.com