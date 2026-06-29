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임문영 의원 "호남 반도체, 기업 자율 결정...30GW 재생에너지 공급 가능"

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  • 임문영 민주당 의원은 29일 호남 반도체 투자가 기업 자율 판단이라 했다
  • 그는 전력·용수는 기술과 에너지 믹스로 해결 가능하다고 밝혔다
  • 또 과잉투자 우려를 일축하며 AI·반도체 대규모 투자를 강조했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"용수·전력 해결 가능…지역갈등 경계해야"

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 임문영 더불어민주당 의원은 29일 삼성전자와 SK하이닉스의 호남 반도체 투자 결정이 정부 강압에 의한 것이 아니라 기업의 자율적 판단이라고 밝혔다.

임 의원은 이날 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 "수백조 원의 투자를 계획할 때는 단순하게 기업인 몇 사람들의 판단으로 되는 게 아니고 자본을 댄 사람들과 수많은 해외 주주들도 있다"며 "그런 결정을 기업이 어떤 정부의 강압에 억지로 결정한다는 건 있을 수가 없는 일"이라고 강조했다.

이어 "우리 사회가 그런 사회도 아니고 이재명 대통령이 그런 정부를 운영하는 것도 아니다"라고 덧붙였다. 그는 이재명 대통령 직속 국가인공지능(AI)전략위원회 부위원장직을 수행하다 6·3 재보궐선거를 통해 국회에 입성했다.

임문영 더불어민주당 의원. [사진=뉴스핌 DB]

임 의원은 두 달 전 최태원 SK 회장이 제기했던 호남 투자 우려에 대해서는 "기업도 정부하고 일종의 딜이 있지 않겠냐"며 "그런 조건을 걸어서 여러 가지 유리한 정부의 지원책을 끌어내는 게 기업들의 전략이었을 것"이라고 해석했다.

용수 문제와 관련해서는 "섬진강·영산강 유역의 7개 댐이 15억 톤 이상의 수량을 가지고 있다"며 "물 자체가 없어서 문제는 아니고 재활용 기술이나 극단적인 유량 편차를 관리하는 기술이 중요하다"고 설명했다.

전력 공급 문제에 대해서는 "다양한 에너지를 믹스하는 것이 중요하다"며 "재생에너지가 기본이 돼야 하고, 원전과 가스터빈 발전 시설을 적절히 활용해야 한다"고 말했다.

임 의원은 "해남 솔라시도 태양광, 전남광주 공동 개발 해상풍력 등을 합치면 30기가와트(GW) 가까이 되는 재생에너지가 앞으로 공급될 수 있다"며 "기존 한빛원전 5기가와트와 함께 활용하면 당장 팹 2기 정도는 바로 현재 상황에서도 활용할 수 있다"고 밝혔다.

구미시장의 '저렴한 땅값' 제안에 대해서는 "전남광주에도 380만 평의 부지가 산단, 탄약고, 비행장 이전, 첨단지구 등으로 만들어져 있어 주민 보상이나 평탄화 작업을 훨씬 더 시간을 단축해서 사업을 할 수 있다"고 반박했다.

일각의 과잉투자 우려에 대해서는 "세계의 흐름을 모르고 하는 소리"라고 일축했다.

임 의원은 "스페이스X가 40조 원 규모 회사채를 발행했고 구글도 850억 달러 증자를 했다"며 "세계적으로 돈 많은 회사들도 돈을 끌어다가 지금 AI에 투자하고 있는데, 우리가 그 경쟁에 뒤처지지 않기 위해서는 과감하게 투자해야 한다"고 강조했다.

임 의원은 여야 공방이 지역 갈등으로 번지는 것에 대해 우려를 표했다. 그는 "반도체든 AI든 피지컬 AI든 모든 것들이 서로 연결되어 있다"며 "경기도에서 반도체가 잘 돼서 돈을 벌면 대한민국이 돈을 버는 것"이라고 말했다.

이어 "AI시대에는 모든 산업이 연결되기 때문에 AI가 잘되고 반도체가 잘되면 제조업도 잘되고 조선도 잘되고 철강도 잘될 수 있다"며 "글로벌한 세계 경쟁 시대에 자꾸 지역을 나누는 것은 우습다"고 지적했다.

임 의원은 이날 오후 2시 발표될 계획에 부산의 전력반도체, 국방반도체, 창원의 피지컬 AI와 로봇산업 투자 등이 포함될 것으로 알고 있다고 밝혔다.

그는 "우리나라가 지금 천금 같은 기회를 맞았다"며 "현재 슈퍼사이클을 이용해서 반도체에서 생긴 특수를 가지고 앞으로 30년 이상 우리가 먹고살 준비를 해야 되는 시기"라고 강조했다.

kimsh@newspim.com

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李대통령 지지율 46.5% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 6주 연속 하락해 46.5%를 기록했다는 여론조사 결과가 29일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 6월 4주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 22∼26일 조사)을 살펴보면 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 46.5%로 지난주보다 0.2%포인트(p) 하락했다. 6월 4주차 주간집계 이재명 대통령 국정수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.5%로 역시 지난주보다 0.2%p 하락했다. '잘 모름' 응답은 4%다. 리얼미터는 "중앙선거관리위원회 투표지 부실 관리 사태가 장기화하는 가운데, 민생경제에 대한 불신이 확대된 데다 검찰 보완수사권 폐지 방침과 호남 반도체 투자 논란을 둘러싼 여야 정치 공방까지 겹치면서 지지율 하락세가 지속됐다"고 분석했다. 정당 지지도 조사(25∼26일 조사)에서는 더불어민주당이 지난주보다 0.9%p 오른 41%, 국민의힘이 0.3%p 내린 42%를 기록했다. 6월 4주차 주간집계 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 리얼미터는 "민주당은 호남 반도체 클러스터 투자 이슈가 광주 전라와 40대 지지층 결집으로 이어지며 지지율 상승을 견인했다"고 분석했다. 지역별로 보면 광주·전라에서 9.2%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 6.8%p 올랐다.  국민의힘에 대해서는 "장동혁 대표 거취를 둘러싼 당내 갈등이 지속되면서 서울·충청권과 중도층에서 지지 이탈이 발생했다"면서도 "보수층과 영남권 핵심 지지층의 결집으로 소폭 하락에 그친 것으로 보인다"고 해석했다. 지역별로는  인천·경기에서 3.4%p, 부산·울산·경남에서 3.5%p, 대구·경북에서 3.9%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 10.0%p, 광주·전라에서 8.9%p, 서울에서 6.7%p 내렸다.  이어 조국혁신당 3.7%, 개혁신당 2.8%, 진보당 1.5%로 집계됐다. 기타 정당은 2.1%, 무당층은 6.9%다. 두 조사는 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-06-29 08:41
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"미·이란, 상호 공격 중단 합의" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국과 이란이 상호 군사 공격을 중단하기로 합의하고, 호르무즈 해협 통항 문제를 논의하기 위해 이번 주 카타르에서 고위급 회담을 개최하기로 했다. 28일(현지시각) 미국 인터넷 매체 악시오스는 미국의 한 고위 당국자를 인용, 양국이 모든 군사 행동을 중단하기로 합의했으며, 30일 카타르 수도 도하에서 실무 협상을 이어갈 예정이라고 보도했다. 이번 합의는 휴전 체결 이후 불과 11일 만에 양측이 다시 공습을 주고받으며 긴장이 고조된 가운데 나온 것이다. 특히 도널드 트럼프 미국 대통령이 필요할 경우 군사작전을 재개해 "끝까지 마무리하겠다(complete the job)"고 경고하면서 중동 정세는 다시 불안정한 모습을 보였다. 최근 충돌은 전쟁 종식을 위해 체결된 양해각서(MOU)의 해석 차이에서 비롯된 것으로 전해졌다. 핵심 쟁점은 세계 원유 수송의 핵심 길목인 호르무즈 해협의 통항 관리 방식이었다. ◆ 호르무즈 통항 정상화 논의…핫라인 구축도 추진 미국 고위 당국자는 악시오스에 "모든 군사적 행동(kinetic activity)을 중단하기로 결정했다"고 밝혔다. 또 다른 당국자는 "당분간 양측 모두 추가 군사 행동을 자제할 것"이라며 "민간 선박들은 호르무즈 해협을 자유롭게 통항할 수 있을 것"이라고 설명했다. 협상 내용을 잘 아는 또 다른 소식통 역시 이번 주 회담 개최 사실을 확인했다. 양측이 합의한 MOU에 따르면 이란은 상선들의 안전한 통항을 보장하기 위해 최선의 노력을 기울이기로 했으며, 이에 상응해 미국은 이란 항만에 대한 봉쇄 조치를 해제했다. 지난주 스위스에서 열린 협상에서는 JD 밴스 미국 부통령이 이끄는 대표단이 이란과 미국 군 및 이슬람혁명수비대(IRGC) 간 직통 연락망(핫라인)을 구축하기로 합의했다. 해당 핫라인은 호르무즈 해협을 통과하는 선박 운항을 실시간으로 조율하기 위한 장치다. 다만 지난 주말 기준으로도 핫라인은 아직 가동되지 않았으며, 이란은 다시 선박들이 자국과 운항 일정을 조율해야 한다고 주장하면서 긴장이 재차 고조된 바 있다. 당초 이번 회담은 스위스에서 이란 핵 프로그램을 논의하기 위해 예정됐으나, 최근 군사적 긴장이 격화되면서 장소가 카타르로 변경됐고 의제 역시 호르무즈 해협 문제로 옮겨진 것으로 알려졌다. 미국 측에서는 기술협상팀을 이끄는 닉 스튜어트가 참석할 것으로 예상된다. 백악관은 이번 회담과 관련한 논평 요청에 즉각 응답하지 않았다. ◆ 이란 외무, 호르무즈 배타적 통제권 주장… 트럼프 위협 일축 앞서 아바스 아라그치 이란 외무장관은 현지시간 28일 이라크 바그다드에서 열린 이라크 외무장관과의 공동 기자회견에서 호르무즈 해협에 대한 배타적이고 전면적인 통제권이 자국에 있다고 주장하며, 미국의 어떤 위협에도 굴하지 않을 것이라고 밝혔다. 워싱턴포스트 등에 따르면 아라그치 장관은 "호르무즈 해협의 관리와 해상 교통의 완전한 복구는 이란의 관할(책임) 하에 있다"며 "다른 어떤 국가나 단체도 이 문제에 대한 책임이나 권한을 갖고 있지 않다"고 강조했다.  이어 "기존 합의와 상충되는 개입이나 새로운 체제를 만들려는 시도는 상황을 더 복잡하게 만들고, 해협의 정상화 복귀를 지연시키는 한편 긴장을 고조시킬 뿐"이라고 말했다 미국 성조기와 이란 국기. [사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-06-29 05:44

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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