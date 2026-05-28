임문영 광산을 후보 "반도체 팹 구축해 지역주도성장 견인"

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광주시의회서 기자회견 "반도체 사이클 옛말…장기 호황"

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 임문영 더불어민주당 광주 광산을 국회의원 보궐선거 후보가 지역의 성장 모델로 '반도체 팹 구축'을 제시했다.

임 후보는 28일 광주시의회 브리핑룸에서 "새로 출범하는 전남광주통합특별시는 대한민국 지역주도성장 전략 새로운 모델이자 미래산업 전환의 실험도시가 돼야 한다"며 "그 중심에 반드시 새로운 반도체 팹 구축이 필요하다"고 강조했다.

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 임문영 더불어민주당 광주 광산을 국회의원 보궐선거 후보가 28일 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 반도체 팹 유치 필요성을 설명하고 있다. 2026.05.28 bless4ya@newspim.com

임 후보는 "투자기관 골드만삭스는 앞으로 인공지능(AI) 에이전트가 확산되면 컴퓨터 연산량(토큰 소비)이 24배 이상 폭증할 것으로 전망하고 있다"고 언급했다.

AI 산업이 발전할수록 반도체 수요가 끝없이 확대될 것으로 호황과 불황이 반복되는 사이클이 아니라 구조적인 장기 호황을 맞을 거라는 전망이다.

임 후보는 "반도체 팹을 유치하는 것은 단순히 공장 하나를 더 세우는 것이 아니라, AI산업의 폭발적 수요를 미리 대비하여 국가 미래 전략을 준비하는 일"이라고 했다.

그러면서 "팹이 들어오면 협력기업이 따라오고, 협력기업이 들어오면 청년 일자리가 생기며, 청년 일자리가 생기면 지역대학과 산업단지가 다시 살아난다"고 기대했다.

특히 "통합특별시의 강력한 통합 행정권한과 특별법상 특례는 기업의 투자결정과 향후 안정적 경영에 큰 힘이 될 것"이라고 분석했다.

아울러 "전남·광주는 전국에서 유일하게 시민이 참여하는 자율주행 실증도시가 됐다"며 "이렇게 얻어진 경험과 데이터는 더욱 고도화된 AI시대를 준비할 수 있게 할 것이다"고 설명했다.

탄소국경세를 대비해 RE100의 경쟁력 강화 필요성도 제시했다.

그는 "앞으로 글로벌 첨단산업은 재생에너지 기반 생산체계를 요구하게 될 것"이라며 "풍부한 해상풍력과 태양광 잠재력을 가진 전남은 RE100 기반 반도체 생산 경쟁력을 확보할 수 있는 최적지"라고 설명했다.

그러면서 "5·18 정신은 민주주의뿐만 아니라 새로운 미래 번영을 위한 정신이며 세계적 의미를 가진 정신이다"며 "이런 정신이 살아있는 통합특별시에 글로벌 초일류 기업이 참여해 그 의미를 빛내는 것은 뜻깊은 일이다"고 강조했다.

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