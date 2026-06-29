HLB 진양곤 의장, HLB테라퓨틱스·HLB제넥스 주식 추가 매수

AI 핵심 요약beta
- 진양곤 HLB그룹 의장이 25일 계열사 주식 추가 매수했다
- 진 의장은 올해 계열사 주식을 45차례 사들이며 지분을 확대해왔다
- HLB는 신약·바이오·반도체 소재 사업 성과로 기업가치 제고에 힘쓰겠다고 했다
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하반기 신약 이벤트 앞두고 책임경영 행보 이어가
HLB테라퓨틱스·HLB제넥스 지분 확대 지속
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 진양곤 HLB그룹 의장이 계열사 주식을 추가 매수하며 올해 들어 계열사 지분 확대를 이어가고 있다.
29일 HLB그룹은 진 의장이 지난 25일 HLB테라퓨틱스 주식 2만주와 HLB제넥스 주식 2만7000주를 장내 매수했다고 밝혔다.
이번 매수를 포함하면 진 의장은 올해 HLB이노베이션, HLB파나진, HLB테라퓨틱스, HLB제넥스, HLB바이오스텝 등 주요 계열사 주식을 총 45차례 장내 매수했다.
특히 HLB테라퓨틱스와 HLB제넥스는 올해 들어 각각 8차례와 15차례에 걸쳐 지분을 확대했다. 누적 매수 규모는 HLB테라퓨틱스 17만5826주, HLB제넥스 28만6755주다.
HLB테라퓨틱스는 신경영양성각막염 치료제 'RGN-259'의 글로벌 임상 3상(SEER-2)을 진행 중이며, 하반기 톱라인 결과 발표를 앞두고 있다.
HLB제넥스는 반도체 공정용 효소와 바이오 소재 사업을 영위하고 있다. 회사는 글로벌 반도체 시장 회복에 따른 효소 수요 확대와 바이오 소재 사업 성과 확대를 기대하고 있다. 이와 함께 HLB그룹은 올해 하반기 간암 신약과 담관암 신약 등 주요 파이프라인 관련 일정도 예정돼 있다.
HLB그룹 관계자는 "진양곤 의장의 지속적인 계열사 주식 매입은 그룹의 신약 개발과 계열사 사업에 대한 책임경영 의지를 보여주는 것"이라며 "하반기 주요 연구개발과 사업 일정을 차질 없이 추진해 기업가치와 주주가치 제고에 힘쓰겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com