HLB펩, 노바브릿지와 펩타이드 공급 MOU 체결

해외 고객 발굴·공급처 다변화 협력

장성 GMP 생산시설 점검…GLP-1 비만치료제 개발도 진행

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = HLB펩은 지난 24일 홍콩 기반 펩타이드 원료 기업 노바브릿지(NovaBridge)와 펩타이드 공급 확대 및 해외 시장 개척을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 26일 밝혔다.

노바브릿지는 홍콩을 기반으로 글로벌 네트워크를 보유한 펩타이드 원료 기업 간 거래(B2B) 공급 전문 기업이다. 연구용 펩타이드 원료 공급처 발굴, 품질 검증, 해외 B2B 공급 지원 등을 맡고 있다.

이번 협약에 따라 노바브릿지는 HLB펩의 해외 영업 확대와 신규 시장 개척을 지원할 예정이다. 양사는 북미를 포함한 글로벌 시장에서 신규 고객 발굴과 사업개발(BD) 활동을 공동 추진한다. HLB펩은 이를 통해 펩타이드 공급처를 다변화하고 해외 영업 기반을 넓힌다는 계획이다.

HLB펩 심경재 대표이사(왼쪽)가 GMP 생산시설을 방문한 노바브릿지(NovaBridge) 피터 리(Peter Lee) 대표이사에게 펩타이드 생산 공정에 대해 설명하고 있다. [사진=HLB펩]

노바브릿지 측은 협약 체결과 함께 HLB펩의 장성 의약품 제조·품질관리기준(GMP) 생산시설을 방문했다. 방문 과정에서 생산설비, 품질관리 체계, 공급 역량 등을 확인했다. HLB펩은 주문형 펩타이드 생산 대응 체계와 펩타이드 생산 역량을 소개하고 글로벌 고객 수요 대응을 위한 공급 기반을 점검했다.

HLB펩은 이번 협력을 계기로 해외 고객 접점을 확대하고 연구용 펩타이드부터 산업용 펩타이드까지 글로벌 공급 사업을 강화할 방침이다. 회사는 펩타이드 합성 기술, 공정 개발 경험, GMP 생산 기반을 활용해 펩타이드 수요에 대응한다는 계획이다.

HLB펩은 자체 연구개발(R&D) 분야에서도 펩타이드 기반 신약 개발을 진행하고 있다. 회사는 국가과제를 통해 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1)과 글루카곤(Glucagon) 수용체를 동시에 표적하는 이중작용제 기반 비만치료제를 개발 중이다. 해당 후보물질에는 장기지속형 주사제 플랫폼이 적용되고 있다. 회사 측은 체중 감소와 에너지 대사 개선 효과를 기대하고 있다.

심경재 HLB펩 대표이사는 "글로벌 비만치료제 시장 성장으로 펩타이드 소재와 생산기술에 대한 관심이 빠르게 높아지고 있다"며 "HLB펩은 축적된 펩타이드 합성·공정 기술과 GMP 생산 기반을 바탕으로 해외 고객 발굴과 공급처 다변화를 추진해 글로벌 펩타이드 사업을 확대해 나가겠다"고 말했다.

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