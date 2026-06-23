HLB생명과학R&D, AI 신약 수요기업 선정

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

중기부 링크업 AX 프로그램 참여

표적 단백질 정보 제공…유효물질 약효·효능 분석

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = HLB생명과학R&D는 중소벤처기업부(중기부)가 추진하는 '초격차 스타트업 프로젝트'의 '링크업(Link-up)-4대 도메인 인공지능전환(AX) 프로그램'에서 인공지능(AI) 신약 분야 수요기업으로 선정됐다고 23일 밝혔다.

HLB생명과학R&D는 이번 선정으로 AI 기반 신약 후보물질 발굴과 검증 역량을 강화할 계획이다.



이번 프로젝트는 전통 제약·바이오 기업의 신약 개발 노하우와 창업기업의 AI 기술을 결합해 신약 유효물질을 발굴하고 최적화하는 공동연구 사업이다.

HLB생명과학R&D는 수요기업으로 참여해 표적 단백질 정보를 제공한다. 이후 발굴된 유효물질의 약효와 효능 분석을 담당한다.

[사진=HLB생명과학R&D]

참여 창업기업은 표적 단백질의 구조와 특성을 분석해 약물 탐색 전략을 수립한다. 또 유효물질 탐색과 구조 최적화를 수행한다.

HLB생명과학R&D는 이번 과제를 통해 AI가 제안한 유효물질을 실제 약효 검증으로 연결하는 실증형 연구체계를 구축할 계획이다. 회사는 비임상 진입이 가능한 수준의 선도물질 확보도 추진한다.

AI 기반 신약 발굴 기술은 신약 개발 기간과 비용을 줄이기 위한 기술로 활용되고 있다. 다만 실제 유효물질 도출과 실험 검증까지 연결되는 체계 구축이 과제로 제시되고 있다.

HLB생명과학R&D는 과제를 통해 확보한 물질과 검증 데이터를 바탕으로 공동개발 프로젝트 확대를 검토한다. 회사는 향후 사업화를 위한 기술 활용 계약과 신규 신약 개발 파이프라인 협업 가능성도 살펴볼 방침이다.

HLB생명과학R&D 관계자는 "AI 신약 개발 기술이 실제 후보물질 발굴 성과로 이어지기 위해서는 실험 기반의 검증 역량이 중요하다"며 "자체 R&D 센터의 기초연구 및 초기 개발 역량을 활용해 신약 후보물질 발굴 효율을 높이고, 신규 파이프라인 확장 가능성을 모색하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com