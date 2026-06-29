한병도 "선관위 특검 당론 추진" 선언에 정점식 "환영...野 추천 임명해야"

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민주 "참정권 훼손 참사…제도 개선·진상 규명 병행"

국민의힘 "면피용 특검 안 돼…야당 뜻 짓밟으면 국민 심판"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 더불어민주당이 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 등과 관련한 특별검사법을 당론으로 추진하겠다고 밝혔다. 이에 국민의힘은 환영의 뜻을 표하면서도 '야당 추천 특검'을 요구하고 나섰다.

한병도 민주당 당대표 직무대행은 29일 국회에서 열린 최고위원회의에서 "민주당은 오늘 제도 개선과 함께 이번 사태를 발본색원하고 책임자를 처벌하기 위한 특검도 당론으로 추진하도록 하겠다"고 밝혔다.

한 대행은 "선관위 개혁에는 그 어떠한 성역도 없다"며 "투표용지 부족으로 인한 참정권 훼손은 어떤 변명으로도 납득할 수 없는 참사"라고 말했다.

그는 "민주당은 신속한 국정조사 출범과 선관위 개혁 TF 발족을 통해 국민 눈높이에 맞는 선관위 개혁에 박차를 가하고 있다"며 "책임 있는 집권 여당으로서 철저한 제도 개선과 엄정한 진상 규명을 함께 추진하겠다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표가 29일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.06.29 mironj19@newspim.com

이에 정점식 국민의힘 원내대표는 페이스북을 통해 "우리 당은 이미 지방선거 직후인 6월 9일 특검법을 당론으로 발의했다"며 "그동안 민주당에서 이런저런 핑계를 들어 우리 당의 특검 제안을 회피해왔는데, 이제라도 특검을 수용하겠다고 밝힌 것을 환영한다"고 밝혔다.

다만 정 원내대표는 "그동안 대장동 항소포기 국정조사, 특별감찰관 추천 등 겉으로 대범하게 수용하는 척하면서 슬쩍 흐지부지시킨 일들이 적지 않다"며 "이번에는 그 같은 거짓 꼼수는 통하지 않을 것"이라고 경고했다.

그는 특히 "지금 원 구성 협상하듯이 팩스 한 장 달랑 보내는 방식으로 야당과 국민의 뜻을 짓밟는 면피용 특검을 시도한다면 반드시 국민적 심판을 받을 것"이라고 했다.

이어 "성역 없는 특검수사가 진행되길 기대한다"며 "성역 없는 특검수사의 기본 조건은 야당이 추천하는 특검을 임명하는 것"이라고 주장했다.

oneway@newspim.com