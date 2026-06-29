한병도 "내일까지 의원 전원 비상대기...이달 내 원 구성 반드시 마무리"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"국민의힘 협상 거부…법사위 외 아무 관심 없어"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 더불어민주당이 후반기 국회 원 구성 지연 사태와 관련해 소속 의원 전원 비상 대기 체제에 돌입한다.

한병도 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표는 29일 최고위원회의에서 "내일까지 민주당 소속 국회의원 전원은 비상 대기하며 원 구성에 차질이 없도록 준비하겠다"고 밝혔다.

이어 "민주당이 먼저 국회를 가동하겠다"며 "이번 달 내 후반기 원 구성을 반드시 마무리하겠다"고 강조했다.

한 원내대표는 국민의힘을 향해 "기다리고 또 기다렸지만 국민의힘은 상임위 명단을 끝내 제출하지 않았고, 국회의장 배정 명단도 거부하고 있다"고 지적했다.

그러면서 "법사위원장 자리 외에는 아무 관심도 없어 보인다"고 지적했다. 또한 "11차례 협상에도 같은 주장만 반복했다"며 협상 결렬의 책임을 국민의힘에 돌렸다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 한병도 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표가 29일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.06.29 mironj19@newspim.com

이어 "지난 1년간 민생 법안에 필리버스터를 걸고 상임위 운영을 마비시킨 주체가 누구냐"며 "법사위원장을 요구하기 전에 사과부터 해야 한다"고 주장했다. 한 원내대표는 "입법 골든타임을 더 이상 허비할 수 없다"며 원 구성 강행 의지를 분명히 했다.

선거관리위원회 개혁 문제도 언급했다. 그는 투표용지 부족 사태를 두고 "참정권 훼손이라는 납득할 수 없는 참사"라고 규정하며 "국정조사와 선관위 개혁 TF를 통해 근본적인 개혁을 추진하겠다"고 밝혔다. 아울러 "특검 도입도 당론으로 추진해 책임자 처벌에 나서겠다"고 말했다.

이날 예정된 '3대 메가 프로젝트 국민 보고회'와 관련해서는 국민의힘의 비판을 "근거 없는 선동"이라고 반박했다. 특히 일부 야당 인사 발언을 겨냥해 "터무니없는 가짜뉴스"라고 규정하며 "악질적 흑색선전에 대해서는 법적 대응에 나서겠다"고 경고했다.

한 원내대표는 "글로벌 산업 환경과 기업 생존 전략을 고려할 때 최적 입지 선정은 불가피하다"며 "정쟁이 아닌 국가 미래를 위한 협력이 필요하다"고 강조했다.

seo00@newspim.com