7월 개인투자용 국채 1600억 발행…10년물 비중 700억 '최다'

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3년물 이표·복리채 총 100억 발행

5년물 600억·20년물 200억 배정

20년물 만기 보유 시 세전 수익률 162.8%

7월 중도환매 한도 1조1470억

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 개인투자용 국채 7월 발행 물량이 10년물 중심으로 배정됐다. 금리 변동성이 이어지는 가운데 장기 안전자산 수요를 겨냥해 10년물에 가장 많은 700억원이 배정됐고, 20년물은 만기 보유 시 세전 수익률이 162.8%로 제시됐다.

재정경제부는 29일 이 같은 내용을 담은 '2026년 7월 개인투자용 국채' 발행 계획을 밝혔다. 총 발행 규모는 1600억원이다.

개인투자용 국채는 개인이 판매대행기관을 통해 청약할 수 있는 저축성 국채다. 종목별 발행 한도는 3년물 이표채 30억원, 3년물 복리채 70억원, 5년물 600억원, 10년물 700억원, 20년물 200억원이다. 전체 물량 가운데 10년물이 가장 큰 비중을 차지했다.

정부세종청사 재정경제부 전경[사진=뉴스핌DB]

◆ 10년물 700억 최대...3년물은 이표·복리채로 구분

7월 발행 물량은 10년물과 5년물 중심으로 배정됐다. 10년물은 700억원, 5년물은 600억원으로 두 종목을 합치면 전체 발행액의 81.3%를 차지한다.

20년물은 200억원 규모로 발행된다. 3년물은 이표채 30억원과 복리채 70억원으로 나눠 총 100억원이 배정됐다.

청약 신청은 개인투자용 국채 전용계좌를 보유한 개인만 할 수 있다. 전용계좌는 1인 1계좌만 개설할 수 있다.

신청 금액은 최소 10만원이다. 10만원을 초과하는 경우 10만원 단위로 증액할 수 있다. 1인당 연간 매입한도는 최대 2억원이다. 청약 신청 금액 전액은 청약증거금으로 납부해야 한다.

◆ 20년물 세전 수익률 162.8%...3년물은 가산금리 없어

7월 발행분의 표면금리는 6월에 발행한 동일 연물 국고채 낙찰금리를 적용한다.

3년물 표면금리는 4.000%다. 5년물은 4.045%, 10년물은 4.115%, 20년물은 4.300%다.

가산금리는 5년물 0.05%, 10년물 0.60%, 20년물 0.65%가 각각 추가된다. 3년물은 금융시장 상품 수익률 등을 고려해 가산금리를 부여하지 않는다.

만기 보유 시 세전 수익률은 3년물 이표채 약 12.0%, 3년물 복리채 약 12.5%다. 연평균 수익률은 각각 4.0%, 4.2% 수준이다.

5년물은 만기 보유 시 세전 수익률이 약 22.2%로 연평균 수익률은 4.4%다. 10년물은 약 58.5%로 연평균 5.9%, 20년물은 약 162.8%로 연평균 8.1%다.

장기물일수록 만기 보유 시 제시 수익률은 높지만, 투자 기간이 길어지는 만큼 자금이 장기간 묶이는 점은 고려해야 한다.

◆ 청약 7월 8~14일...초과 청약 땐 300만원 우선 배정

7월 개인투자용 국채 청약 기간은 다음달 8일부터 14일까지다. 영업일 오전 9시부터 오후 4시까지 신청할 수 있다.

구입을 희망하는 개인투자자는 판매대행기관인 미래에셋증권 영업점을 방문하거나 홈페이지·모바일앱 등 온라인을 통해 청약할 수 있다. 청약 기간 안에는 청약 철회 또는 청약액 변경도 가능하다.

배정은 청약 총액이 월간 종목별 발행 한도 이내일 경우 청약액 전액을 배정하는 방식으로 이뤄진다.

청약 총액이 월간 종목별 발행 한도를 초과하면 모든 청약자에게 기준금액인 300만원까지 일괄 배정한 뒤, 잔여 물량은 청약액에 비례해 배정한다. 기준금액은 청약 상황에 따라 10만원 단위로 조정될 수 있다.

배정 결과는 청약 기간 종료일의 다음 영업일에 고지된다. 미배정 청약증거금은 반환된다. 재경부 장관은 청약 상황에 따라 필요하다고 인정되는 경우 종목별 발행 한도를 총 월간 발행 한도 안에서 조정할 수 있다.

◆ 7월 중도환매 한도 1조1470억…혜택 줄어드는 점 유의

7월에는 기존 발행분에 대한 중도환매도 진행된다. 개인투자자들은 2024년 6월부터 2025년 6월까지 발행된 개인투자용 국채를 7월 중도환매 기간에 환매할 수 있다.

중도환매 신청 기간은 청약 기간과 같은 7월 8일부터 14일까지다. 영업일 오전 9시부터 오후 4시까지 판매대행기관 영업점이나 온라인을 통해 신청할 수 있다. 다만 선착순 접수 방식으로 조기 마감될 수 있다.

중도환매는 발행일로부터 1년이 경과한 날부터 신청할 수 있다. 신청 금액은 최소 10만원이며, 10만원을 초과하는 경우 10만원 단위로 증액할 수 있다.

7월 중도환매 한도는 매입금액 기준 1조1470억원이다. 상환일은 7월 20일이다.

다만 중도환매 시에는 원금과 매입 당시 적용된 표면금리에 따른 이자만 돌려받을 수 있다. 가산금리를 더한 복리 이자와 이자소득 분리과세 혜택은 받을 수 없다.

재경부는 올해 남은 기간에도 월별 청약과 중도환매 일정을 이어갈 계획이다. 8월 청약과 중도환매 기간은 8월 10일부터 14일까지다. 9월 청약 기간은 9월 9일부터 15일까지, 중도환매 기간은 9월 10일부터 16일까지로 예정돼 있다.

jongwon3454@newspim.com