[재산공개] 문지성 재경부 국제경제관리관 29.7억·김후진 기조실장 4.6억

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공직자윤리위, 6월 수시 공직자 재산변동사항 발표

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 문지성 재정경제부 국제경제관리관이 29억7289만원, 김후진 재경부 기획조정실장이 4억5606만원의 재산을 각각 신고했다.

26일 정부공직자윤리위원회가 공개한 '2026년 6월 수시 공직자 재산변동사항'에 따르면 문 관리관은 배우자와 공동 명의로 서울 서초구 잠원동 반포센트럴자이 아파트를 총 34억2040만원으로 신고했다.

정부세종청사 재정경제부 전경[사진=뉴스핌DB]

문 관리관 부부는 서울 강남구 압구정동 한양아파트 전세권도 각각 3억원씩 신고했다. 배우자 명의로 된 서울 강남구 삼성동 다세대주택은 1억8720만원이다.

증권은 7억3387만원을 신고했다. 배우자 명의 비상장주식인 대현하이웨이 1만9853주의 평가액은 4억8647만원이었다. 문 관리관 본인은 SK하이닉스 84주, 삼성전자 491주, 현대차 95주로 상장주식 2억2397만원을 신고했다.

예금은 총 3억959만원이었다. 본인 명의 예금이 2억23만원, 배우자 7022만원, 장녀 2603만원, 차녀 1189만원이다.

채무는 문 관리관 본인과 배우자가 반포센트럴자이 임대보증금으로 총 17억5000만원을 신고했다. 문 관리관 본인 농협은행 금융채무 1억2284만원, 배우자 사인간 채무 4억7395만원도 각각 신고했다.

김 실장은 배우자 명의로 된 경기 안양시 동안구 관양동 오피스텔을 3억5000만원에 신고했다. 예금은 김 실장 본인과 배우자, 모친 명의를 합쳐 4870만원이었다.

이외에도 김 실장 부부는 각각 1캐럿 무색 다이아몬드를 50만원씩, 총 100만원을 신고했다. 본인 명의 농협은행 금융채무는 5만9000원이었다.

한편 최지영 전 재경부 국제경제관리관의 재산신고액은 총 285억2268만원이었다. 최 전 관리관 배우자 명의로 된 비상장주식 평가액이 223억8177만원이었다. 부동산은 서울 강남구 압구정동 현대아파트를 최 전 관리관 본인 지분으로 42㎡(약 13평)를 14억8140만원, 배우자 지분으로 97.95㎡(약 30평)를 34억5660만원으로 각각 신고했다.

wideopen@newspim.com