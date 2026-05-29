[재산공개] 김용곤 한경국립대 대외부총장 재산 45.3억

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정부공직자윤리위, 5월 수시 재산등록사항 게재

건물 33억5000만원·예금 15억4000만원 신고

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 김용곤 한경국립대학교 대외부총장이 본인과 가족 명의 재산으로 총 45억3000만원을 신고하며 재산총액 상위자에 올랐다.

29일 정부공직자윤리위원회가 공개한 5월 수시 재산등록사항에 따르면 김 부총장은 45억3000만원의 재산을 신고했다.

한경국립대 전경. [사진=한경국립대]

이는 이번에 공개된 현직자 재산 상위자 중 가장 큰 규모다. 김 부총장에 이어 김학자 국가인권위원회 상임위원이 44억7000만원, 오영근 인권위 상임위원이 41억7000만원 순으로 많은 재산을 신고했다.

김 부총장의 재산은 유형별로 건물 33억5000만원, 예금 15억4000만원, 토지 1억8000만원 등으로 구성돼 있다. 채무는 5억4000만원으로 집계됐다.

건물 재산은 김 부총장 본인 명의 서울 서초구 소재 아파트 18억9000만원, 경기 성남시 분당구 소재 아파트 지분 6억1000만원 등이다. 배우자도 같은 아파트 지분 6억1000만원을 신고했다.

전세권은 부친 명의 경기 수원시 장안구 소재 오피스텔 2억2000만원, 차남 명의 서울 강서구 소재 오피스텔 약 500만원이 포함됐다.

토지는 모두 부친 명의로 신고됐다. 강원 고성군 소재 임야 지분과 경기 시흥시 소재 임야 지분 등 총 1억8000만원이다.

예금은 총 15억4000만원이다. 부친 명의 예금이 10억5000만원으로 가장 많았고 김 부총장 본인 2억4000만원, 배우자 1억5000만원, 차남 9000만원, 장남 1000만원 순이었다.

채무는 김 부총장 본인의 신한은행 금융채무 4000만원과 서울 서초구 소재 아파트 임대보증금 5억원 등 총 5억4000만원이다.

이밖에도 김 부총장은 2014년식 그랜저 차량, 청호ICT 채권 300주, 이더리움피오더블유·이더파이 등 소액 가상자산을 신고했다. 차남도 비트코인 등 소액 가상자산을 보유한 것으로 나타났다.

jane94@newspim.com