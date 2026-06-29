포바이포, AI 영상 화질개선 데스크톱 버전 출시

로컬 PC에서 직접 구동…22만원대 영구 라이선스

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 콘텐츠 AI 솔루션 기업 포바이포가 AI 영상 화질개선 솔루션 'AI 픽셀(AI PIXELL)' 데스크톱 버전을 출시했다고 29일 밝혔다.

AI 픽셀 데스크톱 버전은 사용량 기반 과금 없이 로컬 PC에서 직접 구동할 수 있는 설치형 솔루션이다. 그동안 온프레미스, SaaS, API 형태로 제공되던 제품을 개인 PC 환경으로 확장한 것으로, 사용자는 영상을 별도로 업로드하지 않고 자신의 컴퓨터에서 직접 화질개선 작업을 수행할 수 있다.

회사에 따르면 최근 AI 서비스 시장은 클라우드 기반 구독형 모델 중심으로 성장해 왔지만, 대용량 콘텐츠 처리 비용과 데이터 보안 이슈로 인해 로컬 환경에서 AI를 직접 활용하려는 수요가 빠르게 증가하고 있다. AI 픽셀은 KBS, 웨이브, CJ ENM과 일본 후지TV, 쇼치쿠 등 국내외 주요 미디어 기업과의 협업을 통해 방송, OTT, 영화 콘텐츠 분야에서 활용 사례를 축적해 왔다.

포바이포 AI PIXELL Desktop 공개. [사진=포바이포]

데스크톱 버전은 엔비디아 RTX GPU 환경에 최적화됐으며, 쿠다와 텐서RT 기반의 AI 추론 기술을 통해 로컬 환경에서도 고품질 영상 처리를 지원한다. 사용자는 영상 품질 향상, 업스케일링, 노이즈 제거, 디인터레이싱 등의 작업을 대용량 파일 업로드나 다운로드 과정 없이 자신의 PC에서 직접 처리할 수 있다.

생성형 AI 방식이 아닌 원본 기반 추론형 CNN 딥러닝 구조를 채택해 새로운 픽셀을 생성하는 대신 원본 영상의 디테일과 텍스처를 복원하는 방식으로 동작한다. 이를 통해 콘텐츠 왜곡이나 환각 현상을 최소화하며, 방송, 영화, OTT 콘텐츠처럼 원본 보존이 중요한 환경에서도 안정적으로 활용할 수 있다.

모든 AI 처리가 사용자의 로컬 GPU 환경에서 수행되기 때문에 외부 반출이 제한된 영상 자산도 안전하게 처리할 수 있다. 방송사, 공공기관, 기업 아카이브 등 보안이 중요한 환경에서도 활용 가능하다. AI 픽셀 데스크톱은 22만원대 영구 라이선스로 제공되며, 한 번 구매하면 추가 비용 없이 지속적으로 사용할 수 있다.

포바이포 서희환 솔루션사업본부 본부장은 "AI 산업의 중심이 학습에서 추론으로 이동하면서 실제 현장에서 AI를 얼마나 쉽고 효율적으로 활용할 수 있는지가 중요해지고 있다"며 "AI 픽셀 데스크톱은 기업 고객이 활용해 온 AI 영상 처리 기술을 보다 많은 창작자들이 자신의 PC에서 직접 사용할 수 있도록 만든 제품"이라고 말했다.

이어 "포바이포는 온프레미스, SaaS, API에 이어 데스크톱 제품군까지 확보하며 AI 픽셀 플랫폼 라인업을 완성했다"며 "앞으로도 영상 콘텐츠 제작, 아카이빙, 리마스터링, 송출 전 과정을 지원하는 솔루션 기업으로 시장을 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.

한편 포바이포는 현재 윈도우 버전을 우선 출시했으며, 연내 맥OS 버전도 선보일 예정이다. AI 픽셀 데스크톱은 포바이포 홈페이지와 공식 웹사이트(aipixell.com)에서 다운로드할 수 있다.

nylee54@newspim.com