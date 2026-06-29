토박스코리아, 꿈비로 최대주주 변경

100억원 규모 주식양수도 및 36억원 유상증자 결정

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 국내 1위 유아동 가구 기업 꿈비가 국내 1위 유아동 신발 전문기업 토박스코리아의 최대주주로 변경된다고 29일 밝혔다.

이날 토박스코리아는 공시를 통해 현 최대주주인 이선근 외 5인과 꿈비가 최대주주 변경 및 경영권 이전을 수반하는 주식양수도 계약을 체결했다고 전했다.

회사에 따르면 꿈비는 토박스코리아 주식 118만9731주와 경영권을 양수할 예정이다. 양수도대금은 약 100억원이며, 양도 예정일은 오는 7월 23일, 거래종결일은 8월 14일 또는 당사자들이 별도로 합의하는 날이다.

회사에 따르면 토박스코리아는 같은 날 꿈비를 대상으로 총 36억원 규모의 제3자배정 유상증자도 결정했다. 발행 예정 신주는 179만주이며, 유상증자 납입일은 7월 7일, 신주 상장 예정일은 7월 21일이다. 주식양수도와 제3자배정 유상증자가 모두 완료될 경우 꿈비는 토박스코리아 지분 27.74%를 확보해 신규 최대주주에 오를 예정이다.

토박스코리아 로고. [사진=토박스코리아]

토박스코리아는 유상증자를 통해 확보한 자금을 신규 브랜드 론칭, 꿈비 및 계열사를 통한 온·오프라인 사업 확대 등 운영자금으로 활용할 계획이다. 토박스코리아는 미니위즈, 다이노솔즈, 베이비브레스, 미니 멜리사, 씨엔타, 아디다스, 스케쳐스, 헌터, 크록스, 오즈커스 등 유수 아동화 브랜드를 국내 시장에 유통하며 업계 시장점유율 1위를 기록하고 있다. 최근 젤리슈즈 대표 브랜드 멜리사를 국내 시장에 독점 유통하고 있다.

꿈비는 프리미엄 유아용품 전문기업으로 유아매트, 범퍼침대, 유아가구, 유아식기, 스킨케어 사업 등을 영위하고 있다. 양사는 각자의 브랜드 포트폴리오, 유통 채널, 고객 네트워크를 결합해 사업적 시너지를 추구한다.

토박스코리아 관계자는 "최근 급변하는 시장 환경에 보다 기민하게 대응하고 업계 내 사업적 시너지를 극대화하기 위해 전략적 투자 유치 및 계열사 편입을 결정했다"며 "토박스코리아와 꿈비는 앞으로 국내 유아동 시장 공략을 강화하는 동시에 해외 시장에서도 의미 있는 성과를 만들어 나갈 계획"이라고 말했다. 기존 최대주주이자 창업자인 이선근 CVO(최고비전책임자)는 사내 고문으로 남아 회사의 안정적인 성장을 지원할 예정이다.

한편 토박스코리아는 지난 1분기 연결 기준 약 8억원의 영업이익을 기록하며 흑자전환에 성공했다. 같은 기간 매출액은 100억원으로 전년동기 대비 약 7% 증가했으며, 당기순이익도 6억원을 기록했다.

nylee54@newspim.com