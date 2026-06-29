에스비비테크, 북미 로봇전시회서 휴머노이드 구동솔루션 공개

초정밀 구동모듈 기술의 다양한 적용 분야 시연

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 초정밀 로봇 구동모듈 전문기업 에스비비테크가 북미 최대 로봇·자동화 전시회 '오토메이트 2026'에 참가해 휴머노이드 및 자동화 시장을 겨냥한 구동 솔루션을 선보였다고 29일 밝혔다.

에스비비테크는 지난 22~25일 미국 시카고에서 열린 '오토메이트 2026'에 한국로봇산업진흥원이 주관한 한국로봇관의 일원으로 참가했다고 밝혔다. 이번 전시회에는 국내외 기업 약 1000곳이 참가했으며, 산업용 자동화, 로봇, AI, 머신비전, 모션컨트롤 등 스마트 제조 핵심 기술이 선보였다.

회사에 따르면 에스비비테크는 휴머노이드 로봇용 'Motion System'을 콘셉트로 전시 공간을 구성했다. 로봇의 손·관절·이동부로 이어지는 구동 흐름을 전시 구조로 설계해 초정밀 구동모듈 기술이 휴머노이드 로봇의 다양한 구동 영역에 적용될 수 있음을 시각적으로 전달했다. 스트레인 웨이브 기어를 비롯해 초소형·초정밀 기어, 유성·하모닉 타입 액추에이터 등 핵심 제품군도 함께 선보였다.

에스비비테크 로고. [사진=에스비비테크]

휴머노이드 관절 구동 영역에서는 CSD·CSG 타입 등 다양한 정밀 감속기 제품을 소개했고, 전자현미경을 활용한 초소형 기어 디스플레이를 통해 미세 가공 정밀도를 시각적으로 전달했다. 소형 모빌리티 액추에이터 분야에서는 레퍼런스 제품과 소음·진동·내구 관련 기술 자료를 함께 제시했다.

류재완 에스비비테크 대표이사는 "오토메이트 2026은 로봇·자동화 시장의 핵심 플레이어들이 한자리에 모이는 무대인 만큼, 국산 구동부품의 기술 경쟁력을 직접 알릴 수 있는 중요한 기회였다"며 "앞으로도 초정밀 감속기와 액추에이터 기술을 기반으로 휴머노이드, 소형 모빌리티, 산업 자동화 분야에서 글로벌 고객 접점을 지속 확대하며 세계 시장에서 입지를 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.

한편 에스비비테크는 이번 전시를 통해 북미 지역의 로봇 및 자동화 기업들과 네트워크를 확대하고 글로벌 시장의 기술 트렌드와 고객 수요를 직접 확인했다. 회사는 향후 휴머노이드, 물류 자동화, 스마트 제조 분야를 중심으로 글로벌 고객 확보와 사업 기회를 적극 확대해 나갈 계획이다.

nylee54@newspim.com