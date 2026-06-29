수은, '동행의 발걸음, 기부런'으로 초록우산에 5억원 기부

671명 임직원 참여, 12만km 걷기 목표 달성

취약계층 아동 가정 노후 주거지 개보수 사업 지원

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 한국수출입은행(이하 '수은')은 임직원이 참여한 기부캠페인 '동행의 발걸음, 기부런'을 성공적으로 마무리하고, 초록우산에 총 5억원을 기부하기로 했다고 29일 발표했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 지난 4월 서울 여의도공원에서 열린 '동행의 발걸음, 기부런' 행사에 참석한 한국수출입은행 임직원들이 기념 촬영을 하고 있다.[사진=한국수출입은행]2026.06.29 dedanhi@newspim.com

이번 캠페인은 수은 창립 50주년을 기념해 4월 말부터 한 달간 진행됐으며, 임직원들이 5만㎞를 걷는 목표를 세워 이를 달성할 경우 취약계층 아동 가정의 노후 주거지 개보수 사업에 기부금을 지원하는 방식으로 운영됐다.

671명의 임직원(전 직원의 약 50%)이 참여해 '나의 발걸음으로 아이들에게 안전한 보금자리를 선물한다'는 취지에 공감하며 2주 만에 목표에 조기 도달했다. 최종적으로 이들은 최초 목표의 2.4배에 달하는 12만㎞를 달성했다.

이에 따라 수은은 기부금을 최초 계획보다 2.4배 증가한 5억원으로 결정했고, 이를 통해 더 많은 취약계층 아동 가정의 환경 개선을 지원할 예정이다.

수은의 지원을 받은 준호(가명, 전남 목포 거주)군은 "비 오는 날마다 집에 물이 새는지 걱정했는데 이제는 안심하고 잘 수 있어서 정말 행복하다"며 "이제는 친구들을 집으로 초대하고 싶을 만큼 우리 집이 좋아졌다"고 감사의 마음을 전했다.

황기연 행장은 "창립 50주년을 맞아 진행된 이번 기부런 캠페인을 통해 수은 임직원들의 사회공헌 의식을 높일 수 있어 매우 의미 있다"며 "캠페인 참여 열기가 높아 기부규모도 크게 확대해 더 많은 취약계층 아동 가정을 지원할 예정이다. 앞으로도 다양한 사회공헌 활동을 이어가 사회안전망 확충에 힘을 보태겠다"고 말했다.

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