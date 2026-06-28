조현 외교장관, 日 방위상 면담..."한·일 안보협력은 국민정서와 관련된 문제"

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'가깝고도 먼 이웃'으로서 협력 필요

한·일 군수협정에 신중한 태도 유지

"국민이 체감하는 실질 협력 확대해야

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 조현 외교부 장관이 28일 서울 세종로 외교부 청사에서 한국을 방문 중인 고이즈미 신지로(小泉進次郞) 일본 방위상을 면담하고 한·일 양국 간 안보협력에 대해 논의했다고 외교부가 밝혔다.

조 장관은 이날 면담에서 한·일 안보협력이 국민의 정서와 관련된 문제라는 점을 상기하면서 "국민이 체감할 수 있는 실질 협력을 확대해야 한다"고 강조했다.

조현 외교부 장관(오른쪽)이 28일 서울 세종로 외교부 청사에서 고이즈미 신지로 일본 방위상을 면담하고 있다. [사진=외교부] 2026.06.28

일본은 한·일 및 한·미·일 협력을 유기적으로 진전시키기 위해 한·일 상호군수지원협정(ACSA)을 강력히 요구하고 있지만 정부는 일본과의 군수 협력에 신중한 입장을 유지하고 있다. 이재명 대통령은 지난 8일 취임 1년 기자회견에서 한·일 상호군수지원협정에 대해 "현실적으로 필요하지만 현재로서는 대한민국 국민 정서상 받아들이기 어렵다"는 입장을 밝힌 바 있다.

조 장관은 이날 면담에서 양국이 한·일 정상회담을 번갈아 개최하는 등 '셔틀외교'가 각급 협력을 추동하는 가운데 국방 교류도 활발히 이뤄지고 있다고 평가했다. 조 장관은 또 격변하는 국제정세 속에서 양국이 '가깝고도 가까운 이웃'으로서 협력할 필요성이 커지고 있다고 말했다.

고이즈미 방위상은 모두 발언에서 "한·일 국방협력 발전을 위해 (한국) 국민의 이해가 필요하다는 생각에 청년들과 대화했다"며 이날 오후 서울 동대문구 한국국방연구원(KIDA)에서 열린 '청년 안보대화'를 언급했다.

고이즈미 방위상은 이어 양국이 국제사회의 다양한 문제에 함께 대응하는 파트너로서 각 분야의 교류를 지속하는 것이 중요하다고 강조했다.

두 장관은 최근 중동 정세를 비롯한 지역·글로벌 안보 상황에 대해서도 소통하며 국제사회와 협력해 나가기로 했다.

opento@newspim.com