김용태 "장동혁 '6.3 전면 재선거' 주장은 헌법 무시한 선동…통합 비대위 전환해야"

"극단적 노선이 당 분열 원인…막힌 길로 대중 선동하는 무책임 정치 끝내야"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 김용태 국민의힘 의원은 28일 장동혁 당대표가 제안한 '6.3 전면 재선거' 주장을 겨냥해 "현재의 헌법 규범과 법률 체계에 맞지 않는 답"이라며 "헌법을 무시하고 재선거로 몰고 간다면 헌법 질서를 무시하는 선동으로 지금에 이른 이재명 정권과 어떻게 차별화할 것이냐"고 비판했다.

김 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "선거 관리 무능과 부패에 대한 국민들의 분노, 국민 절반에 이르는 재선거 요구에 대해 보수 야당은 어떤 길을 제시해야 하는가"라며 이같이 밝혔다.

김용태 국민의힘 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

김 의원은 "맞지 않는 것을 정부가 결정하면 가치 충돌이 발생하고, 전국 곳곳에서 불복과 소송으로 대한민국 민주주의는 큰 위기를 겪을 것"이라며 "국민의 정서는 옳지만 장 대표의 답은 틀린 것"이라고 단언했다.

이어 "당원주권의 가치를 당권 유지나 경쟁 수단으로 전락시킨다면 민주당의 당대표와 무엇이 다르겠냐"며 "본질적으로 민주당식 선동 정치와 다르지 않은 전략으로 민주당 정권과 싸우겠다고 하니, 적대적 언어는 가득하나 실제로는 극단과 극단이 공생하며 각자 당내 기득권만 유지할 뿐"이라고 일갈했다.

김 의원은 현재 야당이 가야할 방향은 '헌법 가치 수호'에 있다고 강조했다.

그는 "지금 이재명 정권과의 싸움은 '누가 진정 헌법 가치와 민생을 지키는 세력인가'를 드러내는 경쟁"이라며 "보수의 무게와 가치, 상식과 공정, 수권 능력과 책임 있는 대안으로 국가 공동체의 나아갈 바를 제시하는 의미 있는 리더십을 세울 때"라고 짚었다.

이를 위한 구체적인 당 수습 방안으로는 '통합 비대위 체제 전환'을 제안했다. 김 의원은 "정기국회가 시작하기 전 당 통합 비대위로 전환하고, 이후 총선 승리 지도부를 선출해야 한다"며 "이 과정이 분명해져야 이재명 민주당 정권의 위선과 무능을 정확하게 비판하고 책임 있는 대안을 제시해 총선에서 승리할 수 있다"고 주장했다.

마지막으로 김 의원은 현 지도부의 퇴진을 압박했다. 그는 "이미 지난 의총에서 당 지도부에 대한 평가는 끝났고, 당 분열의 원인은 지도부의 극단 노선 때문"이라며 "국민은 보수의 정체성에 맞는 길을 원하고 있다"고 말했다.

그러면서 "당 지도부가 현재의 극단적 노선을 바꿀 수 없다면 진정 통합의 길을 막지 말아야 한다"고 촉구했다.

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