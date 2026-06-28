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김용태 "장동혁 '6.3 전면 재선거' 주장은 헌법 무시한 선동…통합 비대위 전환해야"

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  • 김용태 국민의힘 의원은 28일 장동혁 당대표의 6.3 전면 재선거 주장을 헌법 질서 무시 선동이라 비판했다
  • 김 의원은 보수 야당의 길은 헌법 가치 수호라며 민주당식 선동 정치와 차별화해야 한다고 강조했다
  • 그는 정기국회 전 통합 비대위 전환과 현 지도부 퇴진을 요구하며 총선 승리 준비를 촉구했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"극단적 노선이 당 분열 원인…막힌 길로 대중 선동하는 무책임 정치 끝내야"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 김용태 국민의힘 의원은 28일 장동혁 당대표가 제안한 '6.3 전면 재선거' 주장을 겨냥해 "현재의 헌법 규범과 법률 체계에 맞지 않는 답"이라며 "헌법을 무시하고 재선거로 몰고 간다면 헌법 질서를 무시하는 선동으로 지금에 이른 이재명 정권과 어떻게 차별화할 것이냐"고 비판했다.

김 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "선거 관리 무능과 부패에 대한 국민들의 분노, 국민 절반에 이르는 재선거 요구에 대해 보수 야당은 어떤 길을 제시해야 하는가"라며 이같이 밝혔다.

김용태 국민의힘 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

김 의원은 "맞지 않는 것을 정부가 결정하면 가치 충돌이 발생하고, 전국 곳곳에서 불복과 소송으로 대한민국 민주주의는 큰 위기를 겪을 것"이라며 "국민의 정서는 옳지만 장 대표의 답은 틀린 것"이라고 단언했다.

이어 "당원주권의 가치를 당권 유지나 경쟁 수단으로 전락시킨다면 민주당의 당대표와 무엇이 다르겠냐"며 "본질적으로 민주당식 선동 정치와 다르지 않은 전략으로 민주당 정권과 싸우겠다고 하니, 적대적 언어는 가득하나 실제로는 극단과 극단이 공생하며 각자 당내 기득권만 유지할 뿐"이라고 일갈했다. 

김 의원은 현재 야당이 가야할 방향은 '헌법 가치 수호'에 있다고 강조했다.

그는 "지금 이재명 정권과의 싸움은 '누가 진정 헌법 가치와 민생을 지키는 세력인가'를 드러내는 경쟁"이라며 "보수의 무게와 가치, 상식과 공정, 수권 능력과 책임 있는 대안으로 국가 공동체의 나아갈 바를 제시하는 의미 있는 리더십을 세울 때"라고 짚었다.

이를 위한 구체적인 당 수습 방안으로는 '통합 비대위 체제 전환'을 제안했다. 김 의원은 "정기국회가 시작하기 전 당 통합 비대위로 전환하고, 이후 총선 승리 지도부를 선출해야 한다"며 "이 과정이 분명해져야 이재명 민주당 정권의 위선과 무능을 정확하게 비판하고 책임 있는 대안을 제시해 총선에서 승리할 수 있다"고 주장했다.

마지막으로 김 의원은 현 지도부의 퇴진을 압박했다. 그는 "이미 지난 의총에서 당 지도부에 대한 평가는 끝났고, 당 분열의 원인은 지도부의 극단 노선 때문"이라며 "국민은 보수의 정체성에 맞는 길을 원하고 있다"고 말했다.

그러면서 "당 지도부가 현재의 극단적 노선을 바꿀 수 없다면 진정 통합의 길을 막지 말아야 한다"고 촉구했다.

allpass@newspim.com

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김건희 매관매직 혐의 오늘 1심 선고 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = '현대판 매관매직'으로 불리는 김건희 여사의 '디올벡·금거북이 수수' 의혹 사건 1심 판결이 26일 나온다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 이날 오후 2시 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고를 진행한다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 26일 오후 2시 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고를 진행한다. 사진은 김 여사가 지난해 12월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석해 변호인과 대화하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 김 여사는 지난 2022년 3월부터 5월까지 이봉관 서희건설 회장으로부터 맏사위인 박성근 변호사의 공직 임명 청탁 명목 등으로 반클리프 아펠 목걸이와 귀걸이 등 총 1억380만 원 상당의 귀금속을 수수한 혐의를 받는다. 같은 해 이배용 전 국가교육위원장으로부터 위원장 임명 청탁을 명목으로 265만 원 상당의 금거북이를, 서성빈 드롬돈 대표로부터 로봇개 사업 지원 청탁과 함께 3990만 원 상당의 바쉐론 콘스탄틴 손목시계를 받은 혐의도 있다. 이와 함께 김상민 전 부장검사로부터 총선 공천 청탁과 함께 1억4000만 원 상당의 이우환 화백 그림을 받고, 최재영 목사로부터 디올백 가방을 수수한 혐의도 적용됐다. 이 사건을 수사·기소한 민중기 특별검사팀은 이른바 '현대판 매관매직'으로 규정하며 김 여사에게 징역 7년 6개월을 구형했다. 또 김 여사가 받은 것으로 조사된 이우환 화백 그림, 금거북이, 반클리프 아펠 목걸이, 디올백 등을 몰수하고 그라프 목걸이, 바쉐론 콘스탄틴 시계 등의 가액에 해당하는 5630만여 원의 추징을 선고해달라고 했다. 특검팀은 "김건희의 범행은 대통령 배우자로서의 지위를 배경으로 대통령의 각종 권한을 사적 거래의 대상으로 삼아 반복적으로 금품을 수수한 '매관매직' 행위"라고 밝혔다. 반면 김 여사 측은 첫 공판부터 일부 금품 수수 사실은 인정하면서도 알선 대가성은 없었다며 혐의를 부인했다. 특히 이우환 화백 작품 수수 혐의에 대해서는 핵심 증인의 진술 번복을 주장하며 신빙성에 문제를 제기했다. 김 여사는 최후진술에서 "저의 경솔한 처신에 대해 진심으로 깊이 반성한다"며 "이 자리까지 오게 돼 국민들께 진심으로 사죄드리며 재판부 판단을 겸허히 받아들이고 남은 세월 속죄하며 살겠다"고 말했다. right@newspim.com 2026-06-26 05:50
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'마이 케이팝 스타' 예선 영상 공개 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 글로벌 오디션 프로그램 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'의 예선 진출자 10팀의 영상이 24일 공개됐다. 이번에 공개된 국내 참가자는 개똥(류진), 마틴(MARTI:N), 박희주, 차밍(Mingi Cha), 김승주(캐치)이며, 해외 참가자는 제이엑스알(JXR, 태국), 앨리스(Alice, 러시아), 하린(Harin, 독일), 젤리캣(JELLYCAT, 미얀마), 케이시야 탄(Keisya Tan, 인도네시아) 등이다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 예선에서는 다양한 국적을 가진 지원자들의 개성 있는 모습을 만나볼 수 있다. 우선 국내 참가자인 개똥(류진)은 감미로운 목소리로 마로니에의 '칵테일 사랑'을 가창했으며, 마틴(MARTI:N)은 숀의 '웨이 백 홈(Way Back Home)'을 선보였다. 박희주는 에일리의 '첫눈처럼 너에게 가겠다'와 베이비몬스터의 '위 고업(WE GO UP)'을 통해 반전 매력을 보여준다. 차밍은 지코의 '터프쿠키(Tough Cookie)'를, 김승주(캐치)는 캔트비블루(Can't be blue)의 '첫 눈에 널 사랑할 수는 없었을까'와 롱샷(LNGSHOT)의 '문워킨(moonwalkin')'을 부르며 폭발적인 가창력을 뽐냈다. 해외 참가자들의 활약도 돋보인다. 제이엑스알(JXR)은 언차일드의 '언차일드(UNCHILD)'를 파워풀한 댄스와 함께 선보이며 탄탄한 가창력을 증명했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 앨리스는 베이비몬스터의 '드림(Dream)'을, 하린은 제니의 '라이크 제니(like JENNIE)'를, 젤리캣은 블랙핑크의 '핑크 베놈(Pink Venom)'을 본인만의 스타일로 재해석했다. 케이시야 탄 역시 전소미의 '덤덤(DUMB DUMB)'으로 눈도장을 찍을 예정이다. 화려한 경력을 자랑하는 참가자들도 눈에 띈다. 개똥(류진)은 JTBC '싱어게인2' 27호 가수 출연, Mnet '포커스' 출연, TBS '박스가왕 왕중왕전' 최종 우승 등 화려한 방송 이력을 가진 지원자다. 박희주 역시 영종청소년가요제(장려상), 광주시민가요제(대상), 용인명품가요제(장려상), 전국호수예술제(우수상) 등 여러 가요제를 휩쓴 인재다. 차밍(Mingi Cha) 또한 대구 끼페스티벌에서 12팀 중 3위를 차지했을 정도로 뛰어난 실력을 갖추고 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 대회는 온라인 예선을 시작으로 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자 1명에게는 1억 원의 상금이 주어지며, 국내 참가자 중 2~10위에게는 각 200만 원의 상금이 수여된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액을 지원하는 파격적인 혜택이 제공된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보와 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 등 다채로운 특전이 마련됐다. 아울러 전문 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 참가자들의 성장을 도울 다양한 프로그램도 운영될 예정이다. '마이 케이팝 스타' 예선 진출자들의 영상은 4주에 걸쳐 매일 10팀씩 순차적으로 업로드된다. 진출자들은 앞으로 2주간 영상의 '조회수'와 '좋아요' 수를 기반으로 한 평가를 받게 되며, 이를 통해 본선 진출 여부가 판가름 난다. taeyi427@newspim.com 2026-06-24 11:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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