AI가 돼지 '몸매' 보고 먹이 준다…청주 양돈장에 스마트 사육 도입

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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 =충북 청주에서 인공지능(AI)이 어미돼지의 몸 상태를 실시간으로 분석해 사료를 자동으로 조절해주는 '스마트 축산' 시스템이 도입됐다.

사람 대신 기계가 돼지의 '몸매'를 판단해 먹이를 주는 시대가 열린 것이다.

사료 자동 공급 시스템. [사진=청주시] 2026.06.28 baek3413@newspim.com

청주시는 AI 기반 맞춤형 사료 자동 공급 시스템을 지역 양돈농가 2곳에 신규 도입했다고 28일 밝혔다.

이 시스템은 국립축산과학원이 시범 운영 중인 기술, 3D 카메라가 어미돼지의 등지방 두께를 비접촉 방식으로 측정하면 인공지능이 이를 분석해 개체별로 필요한 사료량을 자동으로 계산해 공급한다.

기존에는 농장 직원이 일일이 돼지의 체형과 상태를 눈으로 확인하고 사료량을 조절해야 했다.

숙련도에 따라 편차가 발생할 수밖에 없고 노동 강도도 높은 작업이었다

하지만 자동화 시스템이 이를 대신하면서 작업 부담은 크게 줄고, 관리 정확도는 오히려 높아질 것으로 기대된다.

특히 임신 중인 어미돼지의 과도한 체중 증가나 영양 부족을 막아 사산과 난산을 줄이는 데 효과가 있을 것으로 전망된다.

시는 이 시스템을 적용할 경우 어미돼지 한 마리가 1년 동안 생산하는 새끼 돼지 수는 약 0.8마리 늘고 사육비는 2.5% 줄어들것으로 예상했다.

시 관계자는 "AI를 활용한 맞춤형 사료 자동 조절 기술을 점차 확대 보급해 농가의 노동 부담을 덜고 생산성을 높이겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com