[2026WC] '74세 75일' 남아공 감독, 韓 잡고 최고령 승리 경신

AI 핵심 요약beta
- 남아공 브로스 감독이 26일 한국전 1-0 승리했다
- 브로스는 74세 75일로 월드컵 최고령 승리 감독됐다
- 종전 기록 73세 108일 케이로스는 경신 가능성 낮다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 축구대표팀을 1-0으로 격파한 남아프리카공화국(남아공) 축구대표팀 휴고 브로스 감독이 최고령 승리 사령탑 기록을 경신했다.
국제축구연맹(FIFA)는 26일(한국 시간) 공식 SNS에 "남아공 브로스 감독이 74세 75일로, 역대 월드컵 최고령 감독 기록을 경신했다"고 밝혔다.
브로스 감독이 이끄는 남아공은 지난 25일 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 대회 한국과 A조 조별리그 3차전에서 1-0으로 승리했다. 이 승리가 브로스 감독에게 새 기록을 안겼다. 1952년 4월 10일생인 브로스 감독은 74세 75일에 월드컵 승리를 챙긴 셈이다.
종전 기록은 지난 18일 파나마전에서 1-0 승리를 이끈 가나의 카를로스 케이로스 감독으로, 73세 108일이었다.
가나는 오는 28일 크로아티아와 조별리그 최종전이 남았다. 하지만 케이로스 감독은 1953년 3월 1일생으로, 이번 대회에서 해당기록을 경신할 가능성은 낮다.
willowdy@newspim.com