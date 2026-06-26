돈줄 마른 PF 사업장, 리츠가 받아줄까…첫 공식 매물 플랫폼 가동

리츠협회, 미분양·사업중단 부동산 매물 플랫폼 개설

자산 보유자와 리츠 AMC·기관투자자 직접 연결

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 시장 경색이 이어지고 지방 미분양이 장기 적체되는 가운데 부동산 자산과 리츠(REITs, 부동산투자회사) 투자자를 직접 연결하는 정보 채널이 마련됐다.

리츠부동산매물정보 운영 시스템 다이어그램 [자료=한국리츠협회]

26일 한국리츠협회는 미분양 부동산과 사업중단 부동산에 대한 리츠 인수 중개 플랫폼인 '리츠부동산매물정보'를 개설했다고 밝혔다.

이 플랫폼은 자산 보유자가 매물 정보를 직접 등록하면 리츠 자산관리회사(AMC)와 기관투자자가 이를 열람하고 투자 협의를 시작할 수 있도록 한 개방형 구조다. 국내 리츠 업계 최초의 공식 매물 정보 유통 채널이다.

최근 부동산 시장에서는 PF 대출 만기 연장 부담과 지방 미분양 적체가 맞물리면서 자산 유동화 필요성이 커지고 있다. PF 대출에 기대 사업을 진행해 온 시행사와 자산 보유 주체들은 기존 금융권 차입 외에 새로운 자금 조달 통로를 찾아야 하는 상황에 놓였다.

리츠는 이 같은 상황에서 부동산 자산을 유동화할 수 있는 대안으로 거론된다. 다수 투자자로부터 자금을 모아 부동산을 취득·운용하고 배당하는 구조라서다. 미분양 주택, 유휴 부동산, 사업중단 부지 등을 리츠에 편입하면 자산 보유자는 현금화를 추진할 수 있고, 리츠 운용사는 신규 투자 자산 확보가 가능하다.

그동안 자산 보유자와 리츠 운용사 사이의 정보 채널은 제한적이었다. 자산 보유자가 리츠를 통한 매각이나 유동화를 원하더라도 적합한 운용사와 접점을 찾기 어려웠다. 리츠 AMC(자산관리위탁회사)도 리츠 편입이 가능한 부동산을 직접 발굴하는 데 한계가 있었다.

협회는 이번 플랫폼을 통해 미분양·유휴 부동산의 리츠 편입을 실질적으로 촉진한다는 계획이다. 등록 자산은 별도 비용이나 심사 절차 없이 즉시 게재되며, 투자자와 직접 협의할 수 있도록 했다.

이용 방식도 단순화했다. 서비스는 한국리츠협회 홈페이지 배너 또는 리츠부동산매물정보 플랫폼을 통해 이용할 수 있다. 구글 계정으로 로그인하면 별도 절차 없이 매물 등록이 가능하다. 자산 유형과 위치, 규모, 수익률 등 핵심 정보를 정해진 양식에 맞춰 입력할 수 있다.

협회는 이번 플랫폼이 PF 시장 정상화와 리츠 투자 활성화의 접점이 될 것으로 기대하고 있다. 미분양이나 사업중단 부동산을 보유한 주체에는 매각·유동화 기회를 제공한다는 취지다. 리츠 AMC와 기관투자자에게는 투자 가능한 자산 정보를 한곳에서 확인할 수 있는 기반이 마련된다.

업계에서는 PF 구조조정과 미분양 해소가 동시에 필요한 상황에서 리츠를 활용한 자산 유동화 시도가 늘어날 가능성이 있다고 판단한다. 실제 투자로 이어지기 위해서는 자산 가격, 임대·분양 가능성, 사업성, 지역 수요 등에 대한 투자자 검토가 뒤따라야 할 것으로 보인다.

chulsoofriend@newspim.com