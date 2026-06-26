金총리 "낡은 정치가 미래 발목 잡는다"…'호남 반도체 투자 압박' 공세 반박

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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김민석 국무총리는 26일 정부가 호남 반도체 클러스터 조성을 위해 기업을 압박한다는 야권 주장과 관련해 "낡은 정치가 또 미래의 발목을 잡으려 한다"고 반박했다.

김 총리는 이날 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "기업이 시장 논리에 따라 투자를 결정하면 정부는 이를 지원한다"며 "인공지능(AI) 시대 도래로 메모리 반도체 공급 부족이 예상되면서 세계 각국이 경쟁적으로 공장을 건설 중이다. 뒤처지면 죽는다"고 밝혔다.

그러면서 "용인만으로는 부족하다고 판단해온 세계적 기업들의 결정이 정부의 압박으로 좌지우지되겠느냐"며 "토지 비용, 전력, 용수, 전문인력 등을 종합 고려하고 무엇보다 장기적 안정성과 경제성을 숙고했을 것"이라고 했다.

김민석 국무총리 [사진 = 뉴스핌DB]

김 총리는 "정부는 기업의 결정을 존중하고 그 성공을 위해 전폭적으로 지원할 뿐"이라며 "경제 전쟁 앞의 기업 판단을 또다시 정치 공세로 방해해선 안 된다"고 강조했다.

이어 "대권을 꿈꾸건, 검찰 출신이건 악습을 고칠 때가 됐다"며 "정치를 망치는 것도 모자라 경제와 미래의 발목까지 잡아서야 되겠느냐"고 비판했다.

김 총리의 게시물은 최근 정부와 여당이 호남 반도체 클러스터 조성을 목표로 삼성전자와 SK하이닉스 등에 투자를 압박하고 있다는 야권의 공세를 염두에 둔 발언으로 해석된다.

앞서 정점식 국민의힘 원내대표는 이날 국회에서 열린 반도체 정책 간담회에서 "이재명 대통령과 더불어민주당이 전당대회에 매몰돼 호남 반도체 클러스터 구축을 무리하게 압박하고 있다"고 주장했다.

오세훈 서울시장도 "청와대가 주도하는 호남 대규모 반도체 투자는 표 계산을 위해 대기업의 팔을 비틀고 기업활동의 자유를 침해한 국정운영 사유화"라는 내용의 페이스북 게시글을 올렸다.

sheep@newspim.com