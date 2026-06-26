오세훈 "청와대 주도 호남 반도체 투자, 대기업 팔 비틀기…국정운영 사유화"

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 오세훈 서울시장이 호남 반도체 클러스터 투자 추진에 대해 "청와대가 주도하는 호남 대규모 반도체 투자는 표 계산을 위해 대기업의 팔을 비틀고 기업활동의 자유를 침해한 국정운영 사유화"라고 26일 페이스북을 통해 밝혔다.

앞서 삼성전자·SK하이닉스는 광주·전남 지역에 400조원대 투자를 계획하고 있다고 밝힌 바 있다. 전·후공정 팹을 모두 포함하는 방안을 유력하게 검토 중이며, 현재 청와대와 조율하고 있다.

오세훈 서울시장이 23일 오후 서울 광화문광장 감사의정원 일대에서 열린 '6.25 전쟁 제76주년 기념식'에서 기념사를 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

오 시장은 "산업의 생존 조건인 전력·용수·인재 확보는 무시한 채 오로지 선거용 지지층 결집만을 노린 무책임한 개입으로 국가 경쟁력을 갉아먹고 있다"고 지적했다.

그러면서 "더 심각한 것은 강성 지지층의 검찰 적개심에 편승해 국가의 사법 시스템마저 망가뜨리고 있다는 점"이라며 "정부 자문위마저 경고한 보완수사권 무력화가 강행되면 견제 없는 부실 수사와 부패가능성으로 인한 치명적인 피해가 발생할 것이고, 이는 오롯이 국민 개개인이 떠안게 된다"고 했다.

이어 "미래 성장 엔진인 반도체도 국민을 지킬 사법 정의도 모두 강성 지지층의 입맛에 맞추고 정권을 유지하기 위한 도구로 전락했다"라며 "이재명 대통령은 지난 선거의 민심을 똑바로 읽어야 한다. 국민이 기다리는 것은 일부 지지층만 바라보는 오만한 권력 놀음이 아니라, 국민 전체의 삶을 지키는 공정하고 유능한 정치"라고 짚었다.

오 시장은 "국민에게 피해를 입히는 정략적 폭주를 당장 멈추지 않는다면, 기다리는 것은 준엄한 심판뿐"이라고 강조했다.

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