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한경연 "올해 성장률 2.7%…반도체 쏠림은 과제"

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AI 핵심 요약

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  • 한경연이 25일 올해 한국경제 성장률을 2.7%로 전망했다.
  • 반도체 수출 호조와 설비투자가 성장을 이끌지만 내수 회복은 제한적이다.
  • 경상수지 2250억달러 흑자가 예상되며 양극화 해소가 과제다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

수출·설비투자가 경기 반등 견인
내수 회복 더뎌…K자형 양극화 우려

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 반도체 수출 호조에 힘입어 올해 한국경제가 2.7% 성장할 것이라는 전망이 나왔다. 지난해 1.1%에 그쳤던 성장률이 2년 만에 잠재성장률을 웃도는 수준으로 회복될 것이란 분석이다. 다만 성장세가 반도체 등 일부 업종에 집중되면서 내수와 비반도체 부문으로 온기를 확산시키는 것이 과제로 지목됐다.

한국경제인협회 한국경제연구원은 25일 서울 여의도 FKI타워 컨퍼런스센터에서 '2026 한국경제 전망, 기회와 리스크의 분기점' 세미나를 열고 올해 한국경제 성장률을 2.7%로 전망했다.

한경연은 올해 성장률이 잠재성장률로 평가되는 2.0%를 0.7%포인트 웃돌 것으로 봤다. 반도체 슈퍼사이클과 수출 회복, 설비투자 증가가 성장률 반등을 이끌 것이라는 설명이다.

김창범 한국경제인협회 부회장을 비롯한 내빈들이 25일 FKI타워 컨퍼런스센터에서 열린 '2026 한국경제 전망, 기회와 리스크의 분기점' 세미나에서 기념촬영을 하고 있다. 한경연은 이번 세미나에서 반도체 수출 호조에 힘입어 올해 한국경제가 잠재성장률을 웃도는 2.7%의 성장률을 기록할 것으로 전망했다. 사진 왼쪽 네번째부터 이재원 한국은행 경제연구원장, 김창범 한경협 부회장, 정철 한경협 연구총괄대표 겸 한경연 원장. [사진=한국경제인협회]

주요 지표별로는 수출이 5.6%, 설비투자가 4.0% 증가할 것으로 전망됐다. 민간소비는 2.0% 늘어 완만한 회복세를 보이고, 건설투자는 0.5% 증가에 그칠 것으로 예상됐다. 경상수지는 2250억달러 흑자로 사상 처음 2000억달러를 넘어설 것으로 관측됐다.

◆ 반도체가 이끈 성장…내수 회복은 제한적

첫 번째 발제를 맡은 이승석 한경연 책임연구위원은 올해 한국경제가 지난해 저성장에서 벗어나 확장 국면으로 돌아섰다고 평가했다. 다만 상반기 성장률은 3.4%로 높지만 하반기에는 2.0%로 낮아지는 '상고하저' 흐름을 보일 것으로 내다봤다.

이 위원은 "2.7%는 답이 아닌 질문"이라며 "경제 회복의 온기는 아직 고르지 않다"고 말했다.

한경연은 올해 성장이 수출과 설비투자 중심으로 이뤄질 것으로 봤다. 민간소비는 소득 개선과 추가경정예산 효과에도 물가와 가계부채 부담이 누적돼 회복 폭이 크지 않을 것으로 예상했다. 건설투자도 7분기 만에 증가세로 돌아서지만 공사비 부담 여파로 개선세가 제한적일 것으로 전망했다.

이에 따라 반도체와 비반도체, 제조업과 비제조업, 수출과 내수가 엇갈리는 'K자형 양극화'가 회복의 그늘로 지적됐다.

◆ 경상수지 최대 흑자 전망…편중 구조는 리스크

도영웅 한경연 책임연구위원은 반도체 업황이 이례적인 호황 국면에 들어섰다고 평가했다. 세계반도체시장통계기구(WSTS) 기준 올해 3월 세계 반도체 매출은 전년 동월 대비 80% 이상 증가했다. 이는 1986년 통계 작성 이후 최고 증가율이다.

미국 빅테크 기업의 투자 확대도 반도체 수요를 뒷받침하고 있다. 아마존, 알파벳, 마이크로소프트, 메타 등 미국 빅테크 4사의 올해 1분기 설비투자는 전년 동기 대비 평균 70% 안팎 늘어난 것으로 나타났다.

한경연은 반도체 수출 호조에 힘입어 올해 경상수지가 2250억달러 흑자를 기록할 것으로 전망했다. 역대 최대 규모다.

다만 도 위원은 "지나친 낙관론은 경계해야 한다"고 지적했다. 그는 "1분기 반도체 호황은 구조적 요인 외에도 일시적인 D램 가격 급등에 상당 부분 기인했다"며 "한국이 반도체 생태계 전반에서 가격 협상력을 확보하지 못한다면 대외 여건에 따라 언제든지 흔들릴 수 있다"고 강조했다.

김창범 한국경제인협회 부회장을 비롯한 내빈들이 25일 FKI타워 컨퍼런스센터에서 열린 '2026 한국경제 전망, 기회와 리스크의 분기점' 세미나에서 기념촬영을 하고 있다. 한경연은 이번 세미나에서 반도체 수출 호조에 힘입어 올해 한국경제가 잠재성장률을 웃도는 2.7%의 성장률을 기록할 것으로 전망했다. 사진 왼쪽 네번째부터 이재원 한국은행 경제연구원장, 김창범 한경협 부회장, 정철 한경협 연구총괄대표 겸 한경연 원장. [사진=한국경제인협회]

◆ 중동 리스크 완화…경제 체질 개선 필요

올해 주요 하방 변수로 꼽혔던 중동발 지정학 리스크는 최근 완화 국면에 들어섰다. 호르무즈 해협을 둘러싼 봉쇄 우려가 줄면서 국제유가와 물가, 환율에 미치던 상승 압력도 다소 낮아질 것으로 예상된다.

한경연은 소비자물가 상승률이 지난해 2.0%에서 올해 2.7%로 높아질 것으로 봤다. 다만 유가가 안정될 경우 물가 상승 폭은 제한될 수 있다고 분석했다. 기준금리는 2.5% 동결 기조가 이어질 것으로 전망했다.

김창범 한경협 부회장은 "최근 우리 경제는 회복의 신호를 보이고 있지만, 이것이 경제 전반의 기초체력 강화를 의미하는지에 대해서는 냉철한 판단이 필요하다"며 "증시 활황과 반도체 슈퍼사이클이라는 화려한 외양에 가려 구조적 취약성을 놓쳐서는 안 된다"고 말했다.

정철 한경연 원장은 "올해 성장률 반등에는 반도체 슈퍼사이클과 중동 리스크 완화 등 우호적인 대외여건이 크게 기여했다"며 "그러나 중요한 것은 성장률 자체보다 이러한 외부 환경 변화에 흔들리지 않는 경제의 회복력과 적응력을 갖추는 일"이라고 강조했다.

이어 "지금은 반도체 중심의 회복을 내수와 신산업으로 확산시키고, 우리 경제의 완충판을 두텁게 만들어야 할 시점"이라고 덧붙였다.

kji01@newspim.com

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