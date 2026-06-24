기업 체감경기 넉달째 부진…제조업 다시 기준선 아래로

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7월 BSI 전망 98.0…4개월 연속 100 하회

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 국내 주요 기업들의 체감경기가 4개월 연속 부정적 흐름을 이어갔다. 수출 전망은 반도체 호조 등에 힘입어 긍정세를 유지했지만, 내수와 투자, 자금사정 등 대부분 부문은 여전히 기준선을 밑돌았다.

한국경제인협회는 매출액 기준 600대 기업을 대상으로 기업경기실사지수(BSI)를 조사한 결과, 7월 BSI 전망치가 98.0으로 집계됐다고 24일 밝혔다.

BSI가 100보다 높으면 전월 대비 긍정적 경기 전망, 100보다 낮으면 부정적 경기 전망을 의미한다. BSI 전망치는 지난 3월 102.7을 기록한 뒤 4월 85.1, 5월 87.5, 6월 98.6, 7월 98.0으로 4개월 연속 기준선을 하회했다.

6월 BSI 실적치는 93.2로 조사됐다. 실적치는 2022년 2월 91.5를 기록한 이후 4년 5개월째 부진이 이어지고 있다.

종합경기 BSI 추이. [사진=한국경제인협회]

◆ 제조업 부정 전환…비제조업은 7개월 만에 긍정

업종별 전망은 엇갈렸다. 제조업 7월 BSI 전망치는 95.6으로, 지난달 101.7에서 한 달 만에 부정 전환했다. 반면 비제조업 전망치는 100.6으로, 지난해 12월 이후 7개월 만에 기준선을 넘었다.

제조업 세부 업종 가운데서는 의약품이 125.0으로 가장 높았다. 반도체와 장비 등이 포함된 전자 및 통신장비도 112.5로 호조를 보였다. 목재·가구 및 종이는 기준선인 100.0을 기록했다.

나머지 제조업 7개 업종은 모두 부정 전망을 나타냈다. 비금속 소재 및 제품은 85.7, 금속 및 금속가공 제품은 88.5, 식음료 및 담배는 90.0으로 기준선을 밑돌았다. 섬유·의복 및 가죽·신발 92.9, 일반·정밀기계 및 장비 94.7, 석유정제 및 화학 96.7, 자동차 및 기타운송장비 96.8도 부진했다.

비제조업에서는 여름 휴가철 특수 기대가 반영됐다. 여가·숙박 및 외식은 121.4로 가장 높았고, 도·소매도 112.2를 기록했다. 전문, 과학·기술 및 사업지원서비스는 108.3으로 긍정 전망을 보였다.

반면 전기·가스·수도는 84.2로 가장 낮았다. 운수 및 창고 91.7, 건설 92.5, 정보통신 92.9도 기준선을 하회했다.

한경협은 미국과 이란의 종전 양해각서 체결로 국제유가 불확실성은 일부 완화됐지만, 고유가 국면에서 누적된 원가 부담과 재고 확대 영향으로 에너지·운송 관련 업종의 체감경기 회복이 더딘 것으로 풀이했다.

◆ 수출만 긍정…내수·투자 부진 지속

부문별로는 수출만 긍정 전망을 이어갔다. 7월 수출 BSI는 100.6으로 2개월 연속 기준선을 웃돌았다. 수출 BSI가 2개월 연속 긍정 전망을 기록한 것은 2021년 10월 이후 4년 9개월 만이다.

반면 수출을 제외한 주요 부문은 모두 부정적이었다. 자금사정 BSI는 91.5, 채산성은 92.1, 고용은 94.9, 투자는 95.5, 내수는 96.9로 기준선을 밑돌았다. 재고는 101.4를 기록했다. 재고 BSI는 100을 넘으면 재고 과잉을 의미해 부정적으로 해석된다.

수출이 경기 전망을 일부 떠받치고 있지만, 회복세가 전 산업으로 확산되기에는 여전히 한계가 있다는 분석이다. 특히 반도체 등 일부 업종은 호조를 보인 반면 상당수 제조업종은 원가 부담과 수요 둔화 영향에서 벗어나지 못하고 있다.

이상호 한경협 경제본부장은 "최근 국내 경제가 강한 회복세를 보이고 있지만, 반도체 등 특정 업종을 제외한 상당수 제조업종은 어려움이 지속되고 있다"며 "경기 회복의 온기가 전 산업으로 확산될 수 있도록, 기업활력 제고를 위한 지원책 도입과 자금조달 활로 확충 노력을 강화해야 한다"고 강조했다.

kji01@newspim.com