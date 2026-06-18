잠재성장률 2% 붕괴…"혁신경제로 체질 바꿔야"

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한경연 "GDP 10위 재진입 위해 규제·노동·서비스산업 개혁 필요"

전문가들 "주가·환율 안정 관건…미·중 사이 실용외교 강화해야"

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 한국 경제가 저성장과 글로벌 질서 재편이라는 이중 도전에 직면한 가운데 성장 전략을 기존 '메이드 인 코리아(Made in Korea)'에서 '이노베이티드 인 코리아(Innovated in Korea)'로 전환해야 한다는 제언이 나왔다.

한국경제인협회 한국경제연구원은 민주연구원, 한국사회과학회와 18일 서울 여의도 FKI타워에서 '세계질서 패러다임 변화와 한국의 과제 세미나'를 개최하고 경제·사회·외교안보 분야 대응 전략을 논의했다.

18일 FKI타워 컨퍼런스센터에서 열린 '세계질서 패러다임 변화와 한국의 과제 세미나' [사진=한경협]

이상호 한경연 경제본부장은 "한국이 10년 내 세계 국내총생산(GDP) 10위권에 재진입하려면 연평균 3.3% 성장이 필요하다"며 혁신 첨단제품 중심의 성장 전략 전환을 주문했다. 이를 위해 네거티브 규제 원칙 명문화, 서비스산업발전기본법 도입, 국내생산촉진세제 신설, 노동시장 경쟁력 강화 등을 정책 과제로 제시했다.

김창범 한경협 상근부회장은 "반도체 의존도와 수도권-지역 불균형, 청년 취업난 등 구조적 문제가 지속되고 있다"며 "경제계는 첨단산업 투자와 양질의 일자리 창출로 성장의 동반자 역할을 하겠다"고 밝혔다.

이재명 정부 경제정책과 관련해서는 주가와 환율 등 거시경제 지표 안정이 향후 4년간의 핵심 과제로 꼽혔다. 사회 분야에서는 '모두의 복지' 실현을 위해 복지 전달체계 개편과 인프라 확충이 필요하다는 지적이 나왔다.

외교·안보 분야에서는 한미·한일 협력을 강화하는 동시에 중국·러시아와의 전략 대화 채널을 유지하는 균형 외교가 필요하다는 제언이 제시됐다. 전문가들은 미중 갈등과 국제질서 변화 속에서 한국이 자강 능력을 높이는 한편 국익 중심의 실용 외교를 추진해야 한다고 강조했다.

syu@newspim.com