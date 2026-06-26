차석호 함안군수 당선인, 민선9기 군정 비전 확정…"더 큰 함안"

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산업·농업 등 전 분야 정책 방향 제시

정주 여건 개선 주민 체감 정책 추진

[함안=뉴스핌] 남경문 기자 = 차석호 함안군수 당선인이 인수위 보고를 받고 민선9기 군정 비전과 운영 방향을 확정했다.

차석호 함안군수 당선인(가운데)이 26일 함안군수직 인수위원회로부터 활동결과 보고서를 전달받고 민선9기 군정 비전과 운영 방향을 확정하고 있다.[사진=함안군수직 인수위원회] 2026.06.26

차 당선인은 26일 함안군수직 인수위원회로부터 활동 결과 보고서를 전달받고 향후 군정 운영 구상을 확정했다. 민선9기 비전은 '군민의 눈높이로, 새롭게 도약하는 더 큰 함안'으로 제시됐다.

군은 이를 바탕으로 산업, 농업, 관광, 복지, 도시, 행정 등 전 분야에 걸친 정책 방향을 설정했다. 첨단산업과 전략기업 유치를 통해 일자리를 확대하고 스마트농업 확산으로 농업 소득 기반을 강화한다는 계획이다. 체험형 관광과 지역 축제 육성도 포함됐다.

출산·양육 환경 개선과 생애주기별 복지 강화, 생활SOC 확충과 교통 접근성 개선을 통해 정주 여건을 높이는 방안도 제시됐다. 주민 참여를 확대하고 AI·디지털 기반 행정 도입으로 행정 효율성과 신뢰를 높이겠다는 구상이다.

군정 방향은 역동적 혁신경제, 희망농업, 문화관광, 복지교육, 균형도시, 열린행정 등 6대 지표로 정리됐다.

군 관계자는 "확정된 비전과 지표를 토대로 군민 체감도를 높이는 정책을 추진해 나갈 계획이다"고 말했다.

news2349@newspim.com