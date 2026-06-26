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1200%룰 확대 앞두고 보험사 'N잡 설계사' 판매 품질 관리 '화두'

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AI 핵심 요약

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  • 금융당국이 7월부터 GA 설계사까지 수수료 1200% 룰을 확대 시행해 계약 유지 중심 영업을 유도했다
  • 보험사들은 전속채널 경쟁력 강화를 위해 N잡 설계사 채널을 빠르게 늘리고 있어 전속채널 관리 중요성이 커졌다
  • 하지만 N잡 설계사 계약유지율과 소득이 낮아 판매품질·사후관리·과장광고 통제가 과제로 지적됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

GA 모집 수수료 규제 확대…유지율 중심 영업 유도
보험사 N잡 채널 확대, 전문성·사후관리 과제

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 오는 7월 법인보험대리점(GA) 소속 설계사 개인에게까지 모집수수료 규제가 확대되는 가운데 보험사 전속 채널인 N잡(부업형) 설계사 관리도 과제로 떠오르고 있다.

금융당국이 계약 유지율 제고를 위해 수수료 경쟁을 손질하는 만큼, 빠르게 확대된 N잡 채널의 판매품질과 전문성도 함께 점검해야 한다는 지적이 나온다.

내달부터 보험대리점 판매수수료 개편안이 시행된다. 설계사에게 지급되는 모집수수료와 정착지원금 등을 초년도 보험료의 1200% 이내로 제한하는 내용으로, 기존에는 보험사 전속 설계사에 적용했던 것을 다음 달부터는 GA 소속 설계사 개인까지 적용 범위가 확대된다.

금융당국은 과도한 선지급 수수료 경쟁이 설계사의 잦은 이동과 단기 영업을 유발해 계약 유지율을 떨어뜨린다고 보고 제도를 확대했다. 모집질서를 개선하고 계약 유지 중심의 영업 문화를 정착시키겠다는 취지다. 이에 업계 안팎에서는 보험사 전속채널인 N잡 설계사 역시 판매 품질과 계약 유지율 관리가 함께 이뤄져야 한다는 의견이 나온다.

[AI일러스트= 박가연 기자] = 2026.06.26 eoyn2@newspim.com

◆ '1200% 룰' 확대에 전속채널 경쟁력 강화, 보험사 N잡 설계사 경쟁 속도

업계에서는 이번 제도 시행으로 GA와 전속채널 간 수수료 경쟁이 완화되면서 보험사들의 전속채널 관리 중요성도 한층 커질 것으로 보고 있다. 전속 설계사의 GA 이탈이 일부 완화될 수 있는 만큼 기존 전속채널의 경쟁력을 높이는 전략이 더욱 중요해질 것이라는 입장이다.

보험사들은 전속채널 경쟁력 강화를 위해 N잡 설계사 채널 확대에 속도를 내고 있다. KB손해보험이 2021년 관련 조직을 선보인 이후 롯데손해보험(2023년)과 메리츠화재(2024년)가 관련 채널을 도입했고, 올해 초 삼성화재도 합류하면서 전속 N잡 채널 경쟁도 본격화되고 있다.

금융감독원에 따르면 지난해 말 기준 N잡 설계사는 1만 7591명으로 전년(5290명)보다 3.3배 증가했다. N잡 설계사는 전속 설계사로 분류되며, 같은 기간 전체 전속 설계사 수도 18만 4000명에서 21만 5000명으로 16.9% 늘었다.

◆ 유지율 낮은 N잡 설계사…사후관리 역량은 과제로

다만 외형 확대가 판매품질 개선으로 이어지는 것은 아니라는 평가도 나온다. 금융감독원에 따르면 지난해 N잡 설계사의 13회차 계약유지율은 82.2%로 전속 설계사 평균(88.4%)보다 6.2%포인트(p) 낮았다. 월평균 소득도 13만원 수준에 그쳤다. 전속 설계사 정착률 역시 N잡 설계사를 제외하면 53.9%였지만 포함하면 51.4%로 낮아졌다.

한 보험업계 관계자는 "등록만 해두고 적극적으로 영업하지 않거나 실적이 거의 없는 N잡 설계사도 적지 않다"며 "본인이나 가족 보험을 리모델링한 뒤 장기적으로 고객을 확보해 꾸준히 영업하는 단계까지 이어지는 것은 쉽지 않은 상황"이라고 말했다.

이에 금융감독원은 지난 4월 메리츠화재·삼성화재·KB손해보험·롯데손해보험 관계자를 소집해 N잡 설계사 교육 강화와 과장광고 방지를 위한 내부통제 강화를 주문했다. 하지만 일부 채널에서는 여전히 '하루 1시간으로 월평균 150만원 부업', '월급 외 225만원' 등 고수익을 강조한 모집 광고가 이어지고 있다.

최철 숙명여대 소비자경제학과 교수는 "보험은 계약 체결보다 가입 이후 유지관리와 보험금 청구 지원 등 사후관리가 중요한 상품"이라며 "N잡 설계사 확대 자체를 부정적으로 볼 필요는 없지만 본업을 병행하는 특성상 소비자를 얼마나 지속적으로 관리할 수 있을지에 대한 점검은 필요하다"고 말했다.

이어 "단순히 모집 규모를 늘리는 데 그치기보다 전문성과 계약 이후 관리 역량을 높이는 방향으로 제도가 운영될 필요가 있다"고 덧붙였다.

eoyn2@newspim.com

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'마이 케이팝 스타' 예선 영상 공개 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 글로벌 오디션 프로그램 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'의 예선 진출자 10팀의 영상이 24일 공개됐다. 이번에 공개된 국내 참가자는 개똥(류진), 마틴(MARTI:N), 박희주, 차밍(Mingi Cha), 김승주(캐치)이며, 해외 참가자는 제이엑스알(JXR, 태국), 앨리스(Alice, 러시아), 하린(Harin, 독일), 젤리캣(JELLYCAT, 미얀마), 케이시야 탄(Keisya Tan, 인도네시아) 등이다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 예선에서는 다양한 국적을 가진 지원자들의 개성 있는 모습을 만나볼 수 있다. 우선 국내 참가자인 개똥(류진)은 감미로운 목소리로 마로니에의 '칵테일 사랑'을 가창했으며, 마틴(MARTI:N)은 숀의 '웨이 백 홈(Way Back Home)'을 선보였다. 박희주는 에일리의 '첫눈처럼 너에게 가겠다'와 베이비몬스터의 '위 고업(WE GO UP)'을 통해 반전 매력을 보여준다. 차밍은 지코의 '터프쿠키(Tough Cookie)'를, 김승주(캐치)는 캔트비블루(Can't be blue)의 '첫 눈에 널 사랑할 수는 없었을까'와 롱샷(LNGSHOT)의 '문워킨(moonwalkin')'을 부르며 폭발적인 가창력을 뽐냈다. 해외 참가자들의 활약도 돋보인다. 제이엑스알(JXR)은 언차일드의 '언차일드(UNCHILD)'를 파워풀한 댄스와 함께 선보이며 탄탄한 가창력을 증명했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 앨리스는 베이비몬스터의 '드림(Dream)'을, 하린은 제니의 '라이크 제니(like JENNIE)'를, 젤리캣은 블랙핑크의 '핑크 베놈(Pink Venom)'을 본인만의 스타일로 재해석했다. 케이시야 탄 역시 전소미의 '덤덤(DUMB DUMB)'으로 눈도장을 찍을 예정이다. 화려한 경력을 자랑하는 참가자들도 눈에 띈다. 개똥(류진)은 JTBC '싱어게인2' 27호 가수 출연, Mnet '포커스' 출연, TBS '박스가왕 왕중왕전' 최종 우승 등 화려한 방송 이력을 가진 지원자다. 박희주 역시 영종청소년가요제(장려상), 광주시민가요제(대상), 용인명품가요제(장려상), 전국호수예술제(우수상) 등 여러 가요제를 휩쓴 인재다. 차밍(Mingi Cha) 또한 대구 끼페스티벌에서 12팀 중 3위를 차지했을 정도로 뛰어난 실력을 갖추고 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 대회는 온라인 예선을 시작으로 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자 1명에게는 1억 원의 상금이 주어지며, 국내 참가자 중 2~10위에게는 각 200만 원의 상금이 수여된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액을 지원하는 파격적인 혜택이 제공된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보와 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 등 다채로운 특전이 마련됐다. 아울러 전문 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 참가자들의 성장을 도울 다양한 프로그램도 운영될 예정이다. '마이 케이팝 스타' 예선 진출자들의 영상은 4주에 걸쳐 매일 10팀씩 순차적으로 업로드된다. 진출자들은 앞으로 2주간 영상의 '조회수'와 '좋아요' 수를 기반으로 한 평가를 받게 되며, 이를 통해 본선 진출 여부가 판가름 난다. taeyi427@newspim.com 2026-06-24 11:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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