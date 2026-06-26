HD현대중공업, 제이오션중공업과 군산조선소 양수도 본계약

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군산조선소 새 주인 맞는다…전북 조선업 부활 기대

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 제이오션중공업과 HD현대중공업이 군산조선소 자산 양수도 본계약을 체결했다. 양수도 절차가 마무리되면 군산조선소를 완성선 건조가 가능한 조선소로 육성한다는 계획이어서 전북권 조선산업 생태계 복원에 대한 기대감이 커지고 있다.

현대중공업 군산조선소 [사진= 현대중공업]

제이오션중공업은 26일 군산제2국가산업단지 내 군산조선소에서 HD현대중공업과 자산 양수도 및 사업협력 계약을 체결했다고 밝혔다.

이날 계약 체결식에는 김윤덕 국토교통부 장관, 이원택 전북특별자치도지사 당선인, 김재준 군산시장 당선인, 김의겸 의원, 박희승 의원 등 지역 정·관계 인사와 허상희 HJ중공업 부회장, 금석호 HD현대중공업 대표, 하화정 제이오션중공업 대표 등 관계자 50여명이 참석했다.

에코프라임마린퍼시픽은 지난 3월 HD현대중공업과 군산조선소 자산 양수도를 위한 합의각서를 체결한 뒤 약 3개월간 현장 검증과 실사를 진행했다. 이후 군산조선소 운영을 위한 신설법인 제이오션중공업을 통해 본계약 체결을 마무리했다.

제이오션중공업은 군산조선소를 완성선 건조가 가능한 조선소로 육성한다는 목표다. 올 연말께 자산 양도가 이뤄지면 인프라 정비와 설비 보강 등 생산 준비에 나서고, 내년 초부터 수주 선박 건조 공정에 착수할 계획이다.

에코프라임마린퍼시픽은 HJ중공업의 최대주주로, 제이오션중공업을 설립해 군산조선소 인수에 나섰다. 회사는 HJ중공업의 설계 역량과 친환경 선박 기술, 글로벌 네트워크를 군산조선소에 접목해 시너지를 높인다는 방침이다.

지역사회에서는 이번 본계약을 계기로 군산 조선산업 회복에 대한 기대감도 커지고 있다. 군산조선소가 블록 제작 중심에서 대형 선박 건조 기지로 기능을 회복할 경우 관련 일자리 창출과 조선 기자재·협력업체 일감 확대 효과가 나타날 수 있다는 전망이다.

선박 건조에 필요한 철강, 자재, 부품 등 후방 산업뿐 아니라 해운·항만 물류 등 전방 산업과의 시너지 효과도 기대된다. 군산조선소가 본격 가동될 경우 직영·협력사 근로자 유입을 통해 지역 상권에도 활력이 더해질 것으로 보인다.

제이오션중공업 관계자는 "이번 인수는 조선소 부지와 설비를 확보하는 차원을 넘어 전북권 경제 전반에 활력을 불어넣는 전환점이 될 것"이라며 "철저한 준비를 통해 신규 수주와 공정이 차질 없이 진행되도록 만전을 기하겠다"고 말했다.

chanw@newspim.com