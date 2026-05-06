군산조선소 재가동 가시화…공항·항만·철도 인프라 구축 '핵심 과제' 부상

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인수 실사 착수 대형 선박 생산기지 전환 추진·K-스마트조선 전진기지 육성 본격화

접근성·물류·연구 인력 이동성 확보 시급·SOC 확충이 투자유치·수주 경쟁력 좌우

[군산=뉴스핌] 이백수 기자 = 군산조선소 재가동이 본격화되면서 공항·항만·철도 등 기반시설 구축이 핵심 변수로 떠오르고 있다.

6일 전북자치도에 따르면 HJ중공업 최대주주인 에코프라임마린퍼시픽은 HD현대중공업과 합의각서 체결 이후 군산조선소 인수를 위한 실사에 착수했다.

연내 인수 절차를 마무리하고 초대형 원유운반선(VLCC) 중심의 생산기지로 전환해 2028년 첫 선박 인도를 목표로 하고 있다.

전북자치도청 전경 [사진=뉴스핌DB] 2026.05.06 lbs0964@newspim.com

운영 전략은 부산 영도조선소와 군산조선소를 이원화하는 방식이다. 영도는 친환경 선박과 특수선, 해군 함정을 맡고 군산은 별도 법인으로 대형 선박 건조에 집중한다.

전북도 역시 군산조선소를 AI·친환경·MRO 생태계가 결합된 'K-스마트조선' 전진기지로 육성한다는 방침을 밝힌 바 있다.

다만 글로벌 선주와 기술진 접근성, 대형 자재 수송 여건 등 인프라 부족이 걸림돌로 지적된다.

공항 분야에서는 새만금 국제공항 조기 완공 필요성이 제기된다. 현재는 해외 선주가 인천공항을 통해 입국한 뒤 장거리 이동을 해야 하는 상황으로, 국제공항 구축 시 현장 접근성과 운영 효율이 크게 개선될 것으로 기대된다.

항만 분야에서는 수심 확보가 과제로 꼽힌다. 금강 하구 인근 항로에 퇴적물이 쌓이면서 대형 선박 운항과 자재 수송에 제약이 발생하고 있어 준설 확대와 제2투기장 조기 조성이 요구된다.

철도 분야 역시 중요하다. 고속철도망 확충을 통해 수도권 연구 인력 접근성을 높이고, 인입철도 구축으로 전주·익산 등 인근 지역 근로자의 통근 여건 개선이 필요하다는 분석이다.

전북자치도는 관계 부처와 협의를 통해 SOC 구축을 국가 정책 과제로 반영하는 데 주력하고 있다.

도 관계자는 "조선소 재가동 일정에 맞춘 인프라 확충이 투자 유치와 수주 경쟁력을 좌우할 것"이라며 "핵심 기반시설 구축에 속도를 내겠다"고 밝혔다.

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