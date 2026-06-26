이노진 '볼빅', CJ온스타일 TV LIVE 2차 방송

구매 제한 해제하고 다양한 혜택 제공

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 항노화 솔루션 개발기업 이노진은 오는 29일 오후 9시 45분부터 CJ온스타일 TV LIVE를 통해 두피·탈모 전문 브랜드 볼빅의 '스칼프 앤 헤어팩' 2차 방송을 진행한다고 26일 밝혔다.

회사는 지난 13일 진행된 1차 방송에서 준비 수량이 모두 판매되며 소비자 수요가 높았던 만큼, 이번 2차 방송에서는 기존 1인 1세트 구매 제한을 해제했다고 설명했다. 또한 가족 단위 사용이나 선물용 수요까지 고려해 원하는 수량만큼 자유롭게 구매할 수 있도록 했다.

지난 13일 진행된 CJ온스타일 TV LIVE 1차 방송 이미지. [사진=이노진]

회사에 따르면 배우 이승연이 출연해 제품 특징과 활용법을 소개한다. 방송에서는 스칼프 앤 헤어팩과 솔트 케어 스케일러를 함께 구성한 CJ온스타일 단독 매니아 구성과 싱글 패키지 등 다양한 상품을 선보인다. 방송 중 구매 고객에게는 멤버십 및 카드 할인 혜택을 제공하며, 방송 종료 후에는 동일한 구성과 혜택으로 구매할 수 없는 방송 한정 특가로 운영된다.

스칼프 앤 헤어팩은 두피와 모발을 함께 관리하는 제품으로, 두피 보습과 진정, 두피 장벽 케어는 물론 모발 단백질 코팅과 윤기 개선을 돕는다. 17종 아미노산과 펩타이드, 나이아신아마이드 등을 주요 성분으로 함유했다.

볼빅 관계자는 "지난 방송에 보내주신 고객들의 관심에 힘입어 이번 2차 방송에서는 구매 제한을 해제하고 더욱 다양한 혜택을 준비했다"며 "앞으로도 소비자 접점을 확대하고 브랜드 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

한편 볼빅은 20년간 축적한 두피 연구를 바탕으로 병·의원과 온·오프라인 유통 채널을 통해 제품을 선보이고 있으며, TV LIVE 등 판매 채널을 확대할 계획이다.

nylee54@newspim.com