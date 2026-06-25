이노진, 中 의료미용 전문가와 피부 기술 교류

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 항노화 솔루션 개발기업 이노진이 중국 의료미용 전문가 교류단을 대상으로 피부 미생태 관리 기술을 소개했다고 25일 밝혔다.

이노진은 중국 의료미용 전문가 교류단이 '신세계 로드북(New World Roadbook) 한국 서울 프로그램'의 일환으로 유어힐의원과 본사를 방문했다고 설명했다.

회사에 따르면 이번 프로그램은 한국 의료미용 산업의 최신 트렌드와 피부 전처리 관리의 중요성을 체험하고 한·중 의료미용 분야의 기술 교류를 확대하기 위해 마련됐다. 유어힐의원은 색소 치료와 스킨부스터 시술을 중심으로 사전 피부 관리와 시술을 결합한 통합 케어 모델을 운영 중이다.

중국 의료미용 전문가 교류단이 이노진에 방문해 기념사진을 촬영을 하고 있다. [사진=이노진]

참가자들은 현장에서 이노진의 IBPS(피부 미생태 기술)를 활용한 피부 전처리 프로그램의 실제 적용 과정을 참관하고 관련 프로토콜을 체험했다. 시술 전 피부 컨디션을 정돈하고 피부 장벽 환경을 개선하는 관리 과정이 치료 효과 향상과 피부 안정성 확보에 중요한 역할을 한다는 점에 주목했다.

이노진 본사를 방문한 교류단은 IBPS 피부 미생태 기술을 주제로 한 세미나에 참석했다. 세미나에서는 한국 의료미용 시장의 최신 동향과 피부 장벽·미생태 관리의 중요성, 의료기관 적용 사례 등이 공유됐다.

교류 행사에서는 향후 양국 의료미용 시장의 협력 확대와 기술 교류 활성화 방안이 논의됐으며 제품 개발·임상 적용 연구 분야 협력을 지속하기로 했다.

이노진 관계자는 "이번 중국 전문가 교류단 방문은 한국의 피부 미생태 기반 관리 기술과 의료기관 운영 사례를 공유하는 자리였다"며 "앞으로도 글로벌 파트너와의 협력 네트워크를 넓히고 차별화된 피부·두피 관리 솔루션을 바탕으로 해외 시장 공략을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

한편 이노진은 탈모 및 피부 분야 기능성 제품을 개발·생산하는 코스닥 상장 기업으로 국내외 의료기관과 협력하며 피부 및 두피 관리 솔루션 사업을 확대하고 있다.

nylee54@newspim.com