이노진 '볼빅', CJ온스타일 첫 방송서 매니아 패키지 완판

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 탈모치료와 피부재생 솔루션을 개발하는 이노진의 두피·탈모 전문 브랜드 볼빅이 지난 13일 CJ온스타일 TV 라이브 방송에서 주요 제품을 완판했다고 16일 밝혔다.

이번 방송에서 핵심 상품인 '매니아 패키지'는 방송 중 매진을 기록했다. 배우 이승연이 게스트로 출연해 제품의 특징과 두피·모발 관리 방법을 소개했다.

회사에 따르면 볼빅은 두피와 모발을 한 번에 관리할 수 있는 스칼프 앤 헤어팩을 중심으로 TV 라이브 전용 패키지를 선보였다. 스칼프 앤 헤어팩과 솔트케어 스케일러로 구성된 매니아 패키지는 대용량 구성과 실용성으로 소비자들의 호응을 얻었다. 기존 고객뿐 아니라 방송을 통해 제품을 처음 접한 신규 고객의 구매도 활발하게 이뤄진 것으로 분석됐다.

'볼빅 스칼프 앤 헤어팩' 이미지. [사진=이노진]

스칼프 앤 헤어팩은 샴푸 후 두피와 모발에 사용하는 크림 타입의 헤어팩이다. 아미노산 17종과 판테놀, 나이아신아마이드, 프로폴리스추출물 등을 함유해 두피 보습·진정·탄력 관리와 모발 윤기·영양·부드러움 케어를 동시에 제공하도록 설계됐다.

볼빅 관계자는 "첫 방송에서 매니아 패키지가 매진되고 신규 고객 유입도 두드러지는 등 제품에 대한 높은 관심을 확인했다"며 "두피와 모발을 별도로 관리하는 기존 방식에서 나아가 통합 홈케어 솔루션을 더 많은 소비자에게 알릴 수 있도록 방송과 유통 채널을 확대해 나갈 예정"이라고 말했다.

한편 볼빅은 오는 29일 배우 이승연이 출연하는 CJ온스타일 TV 라이브 2차 방송을 확정했다.

nylee54@newspim.com