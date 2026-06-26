'솔로지옥5' 최미나수, 27일 잠실 뜬다…두산 승리 기원 시구

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 최미나수가 두산베어스의 승리 요정으로 잠실 마운드에 오른다.

최미나수의 소속사 초록뱀엔터테인먼트는 오는 27일 서울 잠실야구장에서 열리는 두산베어스와 KIA 타이거즈의 정규시즌 맞대결에서 최미나수가 두산베어스의 승리기원 시구를 진행한다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 최미나수. [사진=초록뱀엔터테인먼트] 2026.06.26 moonddo00@newspim.com

최미나수는 넷플릭스 '솔로지옥 5'에서 프로그램의 몰입도를 견인하는 존재감을 입증하며 '화제성 1위' 아이콘에 등극했다.

또 최근 tvN '킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁'에서는 감각적인 스타일링, 적극적인 미션 수행 능력을 선보이며 매회 뜨거운 사랑을 받고 있다. 이번 시구에서 최미나수는 특유의 긍정적이고 밝은 에너지로 잠실야구장을 달굴 전망이다.

최미나수는 "두산베어스의 시구를 하게 되어 기쁘다. 열심히 연습해서 시구자로서도 좋은 모습을 보여드릴 수 있도록 최선을 다하겠다"라며 소감을 전했다.

한편, 최미나수는 2026 글로벌OTT어워즈에서 한 해 동안 자신만의 색깔로 새로운 흐름을 만들어낸 아티스트에게 수여되는 라이징 스타상을 수상했다. 방송에 이어 시구까지 활동 반경을 넓힌 최미나수의 행보에 관심이 모인다.

moonddo00@newspim.com