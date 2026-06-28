G마켓, 동남아 역직구 판 키운다…라자다 연동 상품 3000만개로 확대

국내 셀러 1만7000여곳 참여…동남아 5개국 1억6000만 소비자 연결

유료배송 상품까지 연동 확대…올해 말 유럽·남미 진출도 추진

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = G마켓이 라자다와 손잡고 동남아 역직구 시장 공략에 속도를 낸다. 연동 판매 상품을 대폭 확대하고 배송·통관 부담을 낮춰 국내 셀러의 해외 판로를 넓힌다는 전략이다.

28일 G마켓은 지난해 말 역직구 강화를 위해 제휴한 라자다와의 연동 판매 상품 수를 기존 700만개에서 3000만개로 4배 이상 확대한다고 밝혔다. G마켓 글로벌 판매 프로그램에는 국내 셀러 1만7000여곳이 참여하고 있으며, 이들 상품은 라자다를 통해 말레이시아·베트남·싱가포르·태국·필리핀 등 5개국 약 1억6000만명의 소비자와 연결된다.

"3,000만개 K-셀러 상품 동남아로" G마켓, 글로벌 역직구 확장 속도 낸다. [사진=G마켓 제공]

이번 상품 확대는 글로벌 판매 시스템 고도화에 따른 것이다. 기존에는 무료배송 상품만 글로벌 연동이 가능했지만, 이번 개선으로 유료배송과 조건부 무료배송 상품까지 판매 대상에 포함됐다. 해외 주문이 발생하면 셀러는 인천 소재 G마켓 물류센터까지만 상품을 보내면 되고, 국제 배송과 통관 등은 G마켓과 라자다가 담당한다.

성과도 나타나고 있다. 올 상반기 G마켓의 라자다 판매 거래액은 지난해 하반기보다 102% 증가했다. 최근 한 달 거래액도 전월 대비 232% 늘었다. 라자다의 대표 할인행사 '더블데이'에서는 한국 브랜드 제품 거래액이 전월 대비 246% 급증했고, 6월 'Gmarket Day' 거래액도 평소보다 128% 증가했다.

G마켓은 이번 상품 확대를 발판으로 글로벌 확장에 속도를 낼 계획이다. 이르면 올해 말부터 알리바바 그룹의 글로벌 플랫폼 네트워크를 활용해 유럽·남미·서남아시아 등 신규 시장으로 역직구 서비스를 확대한다는 방침이다.

mkyo@newspim.com