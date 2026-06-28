기아, 휠체어 함께 탈 수 있는 UD택시 서울서 운영

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7월부터 12월까지 PV5 WAV 12대 시범운영

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 기아가 서울시와 함께 휠체어 사용자와 일반 승객이 모두 이용할 수 있는 유니버설 디자인(UD) 택시를 7월부터 12월까지 시범운영한다고 28일 밝혔다.

기아 PV5 WAV(휠체어 접근 가능 차량) 기반의 UD택시는 국내 처음으로 장애인과 비장애인이 같은 차량을 공유하는 교통 모델이다. 서울시는 이번 시범운영에 12대를 투입할 계획이다.

기아 PV5 WAV 기반 서울시 UD택시 측면 모습 [사진=기아]

PV5 WAV는 저상화 설계로 휠체어 사용자가 측면에서 탑승할 수 있으며, 휠체어를 차량에 고정하는 장치가 장착돼 있다. 보호자가 3열에 동승해 휠체어 사용자를 보조할 수 있도록 설계됐다. 넓은 실내 공간은 일반 승객의 편의도 고려했다.

운영 방식은 중증보행장애인에게 우선 배차되며, 일반 승객은 기존 중형택시와 같은 방식과 비용으로 이용할 수 있다. 6개월간의 시범운영 데이터는 향후 확대 운영 여부를 결정하는 데 활용될 예정이다.

기아는 서울시와의 시범운영을 시작으로 다른 지방자치단체와도 차량 보급 및 운영에 관한 협력을 추진할 계획이다.

기아 PV5 WAV 기반 서울시 UD택시 휠체어 탑승용 슬로프 전개 모습 [사진=기아]

y2kid@newspim.com