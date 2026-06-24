기아, 한국지체장애인협회에 'PV5 WAV' 기증

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 기아가 전용 목적기반모빌리티(PBV) 모델을 활용해 교통약자의 이동권 향상에 나선다. 휠체어 이용자 특화 차량인 'PV5 WAV'를 한국지체장애인협회에 기증하고 보급 확대를 위한 협력을 강화한다.

Kia360에서 진행된 협약식에서 기아 국내사업본부장 정원정 부사장(오른쪽), 한국지체장애인협회 황재연 중앙회장(왼쪽)이 기념 촬영을 하고 있다. [사진=현대차그룹]

기아는 24일 서울 압구정동 기아 브랜드 체험관 Kia360에서 한국지체장애인협회와 '더 기아 PV5 WAV'를 활용한 교통약자 이동 편의 향상 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이날 협약식에는 정원정 기아 국내사업본부장 부사장과 황재연 한국지체장애인협회 중앙회장 등 관계자들이 참석했다.

PV5 WAV는 기아의 첫 전용 PBV인 PV5에서 파생된 휠체어 이용자 특화 모델이다. 교통약자의 승하차 편의와 이동 안전성을 높이기 위해 개발됐다.

이 차량은 국내 전용 전기차 최초로 측면 출입 방식을 적용한 것이 특징이다. 휠체어 고정장치와 3점식 안전벨트를 갖춰 탑승객 안전과 동승 편의를 함께 고려했다.

기아는 이번 협약에 따라 한국지체장애인협회에 PV5 WAV 1대를 기부한다. 또 협회 소속 개인과 단체가 PV5 WAV 또는 PV5 패신저 모델을 구매할 경우 대당 50만원의 할인 혜택을 제공한다.

기아는 PV5 WAV를 활용해 전국 지체장애인협회 개인 회원과 단체를 대상으로 협회 방문 홍보 및 시승 체험을 운영할 예정이다. 하반기 열리는 국제 장애인 파크골프대회와 전국지체장애인 체육대회 등 대규모 행사와 연계한 차량 체험 기회도 마련한다.

기아 관계자는 "기아는 모빌리티의 자유를 모든 사람에게 확장하는 것을 비전으로 삼고 있다"며 "한국지체장애인협회와의 협력을 통해 교통약자의 이동권 향상에 기여하고, 앞으로도 다양한 파트너십을 통해 PV5 WAV 보급 확대와 포용적 모빌리티 생태계 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.

chanw@newspim.com